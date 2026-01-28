Reconocimientos de Mairena (Sevilla) por el día del patrón destacan "la capacidad de actuar juntos pese a diferencias"

Foto de familia con los premiados por el Día de San Ildefonso, con el alcalde de Mairena del Aljarafe en el centro, en la gala oficial. - AYTO.DE MAIRENA

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha entregado las distinciones con motivo del Día de San Ildefonso 2026, patrón de la localidad, en un acto celebrado en el Teatro Villa de Mairena. La cita, una de las más relevantes del calendario municipal, se ha celebrado este martes tras haber sido aplazada desde el pasado 22 de enero como consecuencia de los días de luto oficial decretados a nivel nacional en recuerdo de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba.

Durante el acto se han entregado las menciones especiales al personal municipal que ha cumplido 25 años de servicio y a las personas trabajadoras que se han jubilado tras una trayectoria profesional dedicada a la administración local y a la ciudadanía, así como los 'Reconocimientos de Honor de la Villa 2026', que han centrado el desarrollo de la ceremonia, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En ese apartado, el Ayuntamiento ha distinguido a Eduardo Barrero, agente de la Policía Local desde 1998. Desde 2005, ha desarrollado de forma continuada una labor educativa en materia de educación vial en los centros escolares del municipio, convirtiéndose en una figura de referencia para varias generaciones. "Su trabajo se ha caracterizado por un enfoque pedagógico cercano y coordinado con la comunidad educativa, contribuyendo a reforzar valores de convivencia, responsabilidad y seguridad vial".

También ha sido reconocido Luis Barriga, primer notario de Mairena, que ha ejercido su actividad profesional en la localidad desde 1995. A lo largo de tres décadas ha prestado un servicio continuado a vecinos, vecinas y tejido empresarial, acompañando el crecimiento urbano, social y económico del municipio. "Su notaría se ha consolidado como un referente en la vida cotidiana de Mairena, aportando seguridad jurídica y confianza en un periodo de profunda transformación demográfica".

El Ayuntamiento ha concedido igualmente el 'Reconocimiento de Honor de la Villa' a María Rosario Granado, cuya trayectoria ha estado vinculada al trabajo social voluntario y a la defensa de los derechos humanos, la paz y la solidaridad internacional. "Su implicación en distintas iniciativas colectivas ha contribuido a generar conciencia social en el municipio sobre realidades como la cooperación internacional, el derecho de asilo y la situación de los pueblos oprimidos".

Asimismo, ha sido distinguido José Toro, conocido como 'Chusco', empresario con más de seis décadas de trayectoria profesional y una figura muy vinculada a la vida social, cultural y asociativa de Mairena. "Su participación continuada en entidades locales y tradiciones del municipio lo ha convertido en un referente cercano para varias generaciones, contribuyendo a preservar y transmitir la identidad local en un contexto de crecimiento y cambio".

Por último, el Consistorio ha reconocido a José Vela, 'El Caura', por su recorrido empresarial y social en el municipio. "Su trayectoria ha estado marcada por el emprendimiento, especialmente en el ámbito de la hostelería, y por su implicación en iniciativas comunitarias y asociativas".

Durante su intervención, el alcalde de la localidad, Antonio Conde, ha señalado que "su ejemplo nos recuerda que el progreso de una ciudad no se decreta: se construye. Se construye desde la implicación personal, desde el servicio a los demás, desde el orgullo de pertenecer a una ciudad diversa, plural y cohesionada".

El regidor se ha mostrado convencido de que "sentados juntos en una mesa, a pesar de sus diferencias, todos ellos serían capaces de llegar a acuerdos. De dialogar. De actuar juntos", en referencia al discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos.

El personal municipal también ha tenido representación en el vídeo conmemorativo oficial, que ha contado con las voces de tres trabajadoras y que también tendrá eco en las redes sociales municipales.