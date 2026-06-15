El rector de la UPO exige cumplir el modelo de financiación: "No se pueden aprobar leyes que queden en papel mojado"

Encuentro entre el rector de la UPO, Francisco Oliva; la rectora de la US, Carmen Vargas; el rector de la UGR, Pedro Mercado; el rector de la UNIA, José Ignacio García, y el rector de la UCA, Casimiro Mantell, en los Cursos de Verano de la UPO. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), Francisco Oliva, ha reclamado este lunes el cumplimiento efectivo del modelo de financiación previsto para las universidades públicas, recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y ha advertido de que "no se pueden dictar leyes que queden en papel mojado". Además, ha defendido una financiación "estable y plurianual" que permita a las universidades planificar sus objetivos y mantener su competitividad.

En un encuentro celebrado en el marco de los Cursos de Verano de Carmona, en su sede de Carmona - Rosario Valpuesta, que han comenzado este lunes, Oliva ha asegurado que las universidades andaluzas "no están pidiendo demasiado" y ha señalado que estarían "encantadas" de someterse a un modelo de financiación por objetivos, siempre que este vaya acompañado de una financiación estable. Sin embargo, ha lamentado que "desgraciadamente, casi nada de esto se está dando en la comunidad andaluza".

Asimismo, ha expresado su "frustración" con respecto al estado de financiación de las universidades públicas andaluzas, al tiempo que ha recordado que el compromiso de destinar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a la financiación universitaria corresponde al Estado. "Es el Gobierno central quien tiene la obligación de sentar a todas las comunidades autónomas y ver cómo implementar esta medida", ha afirmado. En este sentido, ha instado a las administraciones competentes a cumplir lo establecido en la LOSU en materia de financiación. "No hay que inventar nada, sino aplicar lo que recogen los artículos 55 y 56", ha subrayado.

En esta primera jornada y como parte del Taller 'Andalucía universitaria: gobernanza, innovación y futuro', Oliva ha mantenido un diálogo abierto con la rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas; el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado; el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, y el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell. El Presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña Ruiz, ha sido el encargado de moderar el acto.

El diálogo, que ha versado sobre los principales retos del sistema universitario andaluz, ha tratado también temas como la competitividad en el panorama internacional, las reformas en el modelo formativo y de evaluación o la revolución digital en la Universidad.

El rector de la UGR ha defendido que la mejora de la competitividad internacional de las universidades andaluzas debe realizarse entendiendo su "singularidad" y su "sistema heterogéneo". Para Mercado, estas son las fortalezas del sistema andaluz. De esta forma, una vía de mejora de competitividad sería la implementación de una oferta de grados especializada y relacionada con el ámbito de investigación principal de cada una de las universidades andaluzas.

"Debemos potenciar la creación de ecosistemas locales de innovación con características ligadas al territorio", ha señalado Mercado, quien ha puesto como ejemplo el potencial del sector agroalimentario en Córdoba y del ámbito tecnológico en Málaga.

En esta línea, también ha resaltado que las universidades son "engranajes tractores de proyectos estratégicos en cada una de las provincias" y, por tanto, el conocimiento impulsado debe ser "socialmente relevante y con conexiones empresariales", ha dicho Mercado.

Un punto en el que también ha coincidido el rector de la UCA, Casimiro Mantell: "El talento viene de donde hay un germen en el que pueda crecer. Si vas saturando áreas donde eres competente, al final creas un desequilibrio". Mantell ha planteado el dilema entre potenciar ciertas áreas de conocimiento y las repercusiones negativas que causa en el resto de áreas de investigación. Y aunque "son dificultades que se pueden resolver, no son baratas", ha expresado. "La universidad lo que hace es mejorar el entorno que tenemos, por lo que entender esta disyuntiva desde las Administraciones es fundamental", ha añadido Mantell.

Por otro lado, la rectora de la US ha clasificado los cinco frentes a los que el sistema universitario debe atender para permitir una reforma en la calidad de la enseñanza. El primer reto pasa, según Vargas, por adaptar la oferta académica a las necesidades del mercado. "Hay que avanzar en planes de estudios mucho más flexibles, abiertos y personalizados para el estudiante, predominando la disciplinariedad".

"UN RELEVO GENERACIONAL EN PDI Y PTGAS"

El segundo reto ha mencionado, al igual que sus compañeros rectores, un aumento de la financiación del sistema, para que la Universidad este presente en el "terreno de la digitalización". Además, ese dinero estaría destinado a "abordar el relevo generacional en Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)".

En esta línea de profesorado, Vargas también ha demandado nuevas actividades y cursos de formación que capaciten al profesorado en vista a las demandas actuales: "Tenemos que transformar el aprendizaje en una metodología activa centrada en el estudiante con innovación pedagógica".

Con respecto al cuarto reto, la rectora de la US ha revalorizado las 'soft skills', denominándolas "'power skills' frente al enfoque tradicional" para fomentar, como ha ejemplarizado la rectora, el emprendimiento. Y para cerrar los aspectos de mejora en el ámbito de la formación universitaria, Vargas ha reconocido la vía de la docencia: "Hay que establecer un sistema de incentivos a la calidad docente; aparte de la atención prestada a los méritos de investigación".

Por su parte, el rector de la UNIA ha puesto en valor a su universidad como "instrumento muy útil para diseñar programas innovadores". García ha explicado que la flexibilidad de su sistema ha permitido "flexibilizar la formación de posgrado". "El modelo ELIA es un modelo de enseñanza en línea, pero personalizado", lo que permite al alumnado "dar de sí lo máximo desde su posición de partida", ha expresado el rector. García ha indicado que este modelo que sigue la UNIA permite que sea la universidad "con el ratio de alumnos internacionales más alto del sistema", con uno de cada tres alumnos extranjeros.

En el ámbito de la revolución digital, García ha asegurado que el nuevo modelo de evaluación debe "permitir que el alumno demuestre su capacidad de análisis crítico". El rector ha dicho no tenerle miedo a la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas y ha insistido en emplearla como herramienta. "Cada vez será más normal que tengamos exámenes más distintos entre sí, porque van a ser una colección de ensayos donde el alumno demuestre su capacidad de razonar", ha valorado.

"EL PLAN BOLONIA ESTÁ MUERTO"

Oliva ha seguido este debate afirmando que "el plan Bolonia está muerto", debido a que "es un sistema de los años 90 cuya forma de evaluaciones está completamente superada". En relación a la transformación digital de las universidades andaluzas, ha mandado un mensaje de cooperación: "Deberíamos hacer una política común de equipamiento tecnológico porque sería tremendamente más barato".

El encuentro se ha enmarcado en el I Encuentro entre rectores y Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas, donde ambas partes han recordado la necesidad de cooperar y trasladar las sinergias académicas al tejido productivo y social de Andalucía.

Los Cursos de Verano de la UPO, inaugurados este lunes, se celebrarán hasta el próximo 29 de julio en Carmona. Están organizados por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, cuentan con la colaboración de 57 entidades públicas y privadas y ofertan un total de 49 seminarios y talleres.