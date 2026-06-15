El rector de la UPO reivindica papel de la universidad pública como "garante de la igualdad de oportunidades"

El rector de la Universidad Pablo de Olavide y portavoz de las Universidades públicas andaluzas, Francisco Oliva, durante el I Encuentro de Rectores y Presidentes de Consejos Sociales de Andalucía, celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la UPO - JOAQUÍN CORCHERO

CARMONA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y portavoz de las Universidades Públicas de Andalucía, Francisco Oliva, ha reivindicado el valor diferencial de estas como "única garantía de igualdad de oportunidades y del desarrollo económico y social de nuestra tierra", durante el I Encuentro de Rectores y Presidentes de Consejos Sociales de Andalucía, celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la UPO en Carmona (Sevilla).

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, Oliva ha reflexionado sobre los retos que afrontan las universidades públicas en materia de financiación, adaptación a las nuevas demandas sociales y productivas, la gobernanza institucional o la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA).

Sobre estas cuestiones, ha destacado la "contribución histórica" de las universidades públicas al progreso de la comunidad autónoma y ha defendido su papel como elemento esencial de cohesión social. "La Andalucía que conocemos en la actualidad sería inimaginable sin el papel que han jugado las universidades públicas", ha señalado.

Según ha indicado, las instituciones académicas andaluzas aportan un tres por ciento del PIB regional y "devuelven" a las arcas públicas, "cinco euros por cada euro que reciben". Además, como portavoz de las Universidades Públicas de Andalucía, ha puesto en valor la cooperación entre universidades como una de las claves para "fortalecer" el sistema universitario andaluz.

En este sentido, ha afirmado que "la cooperación entre todas las universidades y una sana competencia permite llegar más lejos y con mayor fortaleza", subrayando la importancia de mantener una "coordinación estratégica" ante los retos comunes.

EVOLUCIÓN DEL MAPA UNIVERSITARIO ANDALUZ

Durante el encuentro también se ha abordado la evolución del mapa universitario andaluz y la convivencia entre universidades públicas y privadas. El rector ha defendido que una universidad debe cumplir las funciones de formación, investigación y transferencia de conocimiento para contribuir a la innovación y al desarrollo social.

Asimismo, en relación con los modelos de gobernanza universitaria, el rector de la UPO ha apostado por aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital para mejorar el funcionamiento de las instituciones académicas. "Tenemos la obligación de aprovechar los beneficios de la revolución digital para reducir la burocracia que está lastrando la actividad académica", ha explicado.

En esta línea, ha incidido que este nuevo contexto permite avanzar en participación y transparencia dentro de la comunidad universitaria, y ha mencionado la necesidad adaptar los estatutos de los centro públicos a la nueva legislación universitaria, un proceso que, a su juicio, constituye "un desafío, pero también una gran oportunidad".

No obstante, ha advertido de que la aplicación efectiva de estos cambios requiere una financiación "suficiente" que permita a las universidades asumir las nuevas obligaciones derivadas del marco normativo.

Otro de los asuntos centrales del taller ha sido la relación entre universidad y sociedad a través de los Consejos Sociales. Sobre este papel, Francisco Oliva ha recordado que estos órganos tienen como misión principal "conectar a la sociedad con la Academia", una función que considera "fundamental" para reforzar el impacto económico y social de las universidades públicas.

LA UNIVERSIDAD Y EL SECTOR PRODUCTIVO

A su vez, ha destacado la necesidad de seguir fortaleciendo su papel como puente entre la universidad y el sector productivo, mediante la adaptación de su oferta formativa a las nuevas necesidades sociales y económicas.

En este sentido, ha defendido la apuesta por la formación dual tanto en grados como en másteres y por las microcredenciales, diseñadas para responder a necesidades concretas del mercado laboral, así como el fortalecimiento de las oficinas de transferencia para "transformar el conocimiento generado en innovación útil para las empresas". La adaptación a los cambios tecnológicos y, especialmente, a la expansión de la inteligencia artificial, ocupa también un lugar destacado en las reflexiones planteadas durante el encuentro.

Para el portavoz de las Universidades Públicas de Andalucía, la incorporación de estas herramientas debe realizarse desde una perspectiva responsable. "Tenemos que adaptarnos e incorporar estas tecnologías, eso sí, de forma responsable y ética", ha afirmado.

En este contexto, ha destacado el esfuerzo que están realizando las universidades andaluzas para adaptar la docencia y los sistemas de evaluación a la nueva realidad tecnológica. "No podemos ponerle puertas al campo, pero sí es necesario replantear algunas de las metodologías y formas de funcionar dentro de la Academia, para garantizar tanto una formación de calidad, como justa para el estudiantado", ha señalado.

Entre los próximos desafíos, el rector de la UPO ha citado además el "relevo generacional" del personal docente e investigador, junto a la renovación de instalaciones y equipamientos y la adaptación de las universidades públicas a los cambios tecnológicos y normativos.

Finalmente, Francisco Oliva ha advertido de que la capacidad de las universidades públicas para afrontar con éxito los retos de futuro depende, en gran medida, de una financiación suficiente. "El éxito o fracaso en el abordaje de todos esos retos y desafíos está unido al nudo gordiano de nuestro sistema, que es la financiación pública", ya que, "sin la financiación adecuada, claramente insuficiente en estos momentos, afrontar esta agenda de reformas resulta prácticamente imposible", ha manifestado.