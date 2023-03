El rector de la UPO (Sevilla) anima a ser "valientes" en políticas activas de igualdad y "no sólo cumplir la Ley"

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva Blázquez, ha defendido este jueves que "hablar de igualdad es hacerlo de protección de los derechos humanos y esto es algo innegociable en cualquier sociedad democrática. Pero, además, no basta con hacer si lo que hacemos no es visible". "Es necesario ser valientes y hacer políticas activas, no sólo cumplir la ley", ha subrayado y recogido la UPO en una nota de prensa.

Se ha referido además a la igualdad en el mundo universitario como "un tema tabú, porque se dice que si la mujer no llega es porque no tiene capacidad. Sin embargo, no tiene la representación suficiente en los puestos de responsabilidad o de gestión, las cátedras o el liderazgo de los grupos de investigación. Las carreras académicas están construidas en términos masculinos y es muy preocupante que haya facultades en las que sólo son catedráticas las mujeres que no tienen familia".

Así se ha pronunciado el rector de la UPO en la inauguración de la jornada que, bajo el título '¿Dónde están ellas? Visibilidad y presencia de las Mujeres Andaluzas', se ha desarrollado en CaixaForum Sevilla, con el patrocinio CaixaBank, con el objetivo de poner de relieve el liderazgo femenino en la sociedad andaluza. El encuentro ha sido organizado por la Delegación del rector para la Igualdad de Género de la UPO con la gestión de la Oficina para la Igualdad.

En el panel inaugural, además del rector, han participado la presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, Rocío Reinoso Cuevas; y la directora comercial de la Red de Oficinas de CaixaBank en Cádiz y Huelva, Yolanda Vera Cabrera. "Es necesario ser valientes y hacer políticas activas, no sólo cumplir la ley", ha señalado Francisco Oliva, que ha recordado que la Pablo de Olavide es "una de las pocas universidades en España" que reduce la carga docente a las profesoras que se incorporan después de la maternidad para que puedan dedicar más tiempo a la investigación.

Por último, ha apelado a la mayor participación de las mujeres en la construcción de la nueva sociedad digital porque, de esta forma, "los sesgos de género serán inevitables". Por su parte, Rocío Reinoso se ha referido a la importancia de "insistir en las políticas de igualdad porque, en cuanto hay un escenario de crisis como actualmente, son las mujeres las primeras en sentir sus efectos. Tenemos que aprovechar el cien por cien del talento femenino".

Asimismo, Yolanda Vera ha señalado que "todo lo que hagamos en pro de la igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos de la sociedad nunca será suficiente. La diversidad nos está proporcionando más y mejor talento y nos acerca a nuestro compromiso con la sociedad".

A continuación, la productora, guionista y realizadora Pilar Távora y la ex consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y actual consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía Rocío Ruiz Domínguez han participado en la mesa 'Diálogos en Femenino Plural', en la que han aportado su punto de vista personal y profesional sobre la imagen de las mujeres en el ámbito público.

En la mesa 'Estamos aquí, ¿cómo ser más visibles?', han participado la directora adjunta de Canal Sur RTV; la periodista y productora de televisión Victoria Cabrera García de Paredes; la jefa de la Brigada de la Policía Judicial de Sevilla, Ana Cambón Blanco; la letrada de la Administración de Justicia Lourdes Acosta Alcántara; y la guía internacional de montaña (UIMLA) y empresaria Raquel Ibáñez Torres.

Finalmente, la delegada del rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, Mónica Domínguez Serrano, que ha clausurado la jornada, ha destacado la relevancia de las mujeres andaluzas en muchos ámbitos en los que habitualmente hay una mayor presencia masculina, donde "es necesario poner en valor que nosotras somos y también estamos. Sin embargo, seguimos estando invisibilizadas en muchos de los espacios de comunicación o de toma de decisiones, seguimos faltando en muchas de las fotografías, pese a que los avances están siendo muy importantes".

Asimismo, se ha referido a la visibilidad del talento femenino como "un acelerador de la igualdad porque normaliza la presencia de mujeres en todos los sectores y disciplinas". En este sentido, ha señalado, "el papel de la universidad es fundamental a la hora de hacer pedagogía y tratar que el conjunto de la comunidad universitaria y de la sociedad entienda que la transversalidad de género y la igualdad no son una opción, sino una obligación y, sobre todo, una necesidad".