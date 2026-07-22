La rectora de la Universidad de Sevilla, sobre la situación económica: "No hay motivo para la alarma"

Archivo - La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, interviene durante el acto de toma de posesión, en foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

"No hay una universidad quebrada, ni existe ningún agujero, ni unas cuentas inventadas (...) No hay motivos para la alarma (...) La Universidad sigue funcionando con normalidad".

Con estas palabras se ha dirigido este miércoles, 22 de julio, la rectora de la Universidad de Sevilla (US) a la comunidad universitaria para dar explicaciones sobre la situación económica y financiera de la institución académica.

Tras confirmarse mediante una auditoría externa que la US cerró 2025 con un déficit de 14,8 millones de euros, Carmen Vargas ha reconocido que "hay un desequilibrio económico que exige decisiones y seguimiento".

Por ello, ha defendido la necesidad del plan de ajuste aprobado y ha hecho reclamaciones tanto al Gobierno de España como al de la Junta. Al primero, le ha recordado el compromiso de destinar a la Universidad el 1% del PIB; a la Junta le ha pedido un plan plurianual y el "reconocimiento de ingresos adicionales para el 2025" para cubrir los gastos de personal, el asunto que está detrás de la tensión económica de la US y de todo el sistema universitario andaluz. En el caso de la Hispalense, en 2025, el gasto en plantilla fue de 462 millones y lo presupuestado era 433.

La rectora insiste en el comunicado remitido que no debe confundirse "desequilibrio presupuestario con falta de liquidez". En este punto, aclara que hay 135,86 millones en tesorería.

"Nos enfrentamos a una situación económica compleja. No basta con gastar menos. Hay que gestionar más eficientemente y planificar", afirma Carmen Vargas, que anuncia la elaboración de un presupuesto para 2027 con "criterios de prudencia" y modificación de las cuentas prorrogadas.