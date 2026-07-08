Recuperada progresivamente la circulación de trenes entre Aznalcázar-Pilas y Carrión tras un incendio próximo

Archivo - Un tren en una estación. Imagen de archivo. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre los municipios sevillanos de Aznalcázar-Pilas y Carrión de los Céspedes está siendo recuperada progresivamente en la noche de este miércoles tras solucionar la incidencia generada tras detectar un incendio próximo a la infraestructura.

Según ha detallado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, los trenes recuperarán "gradualmente su frecuencia de paso habitual".

En contexto, el citado tramo permanecía interrumpido desde aproximadamente desde las 14,45 horas.