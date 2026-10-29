Reduce la afluencia de allegados de víctimas para la toma de muestras en Sevilla: "Menos que ayer pero siguen viniendo"

Jefatura de Zona de la Guardia Civil en Andalucía, donde se recogen las muestras y denuncias de las familias de desaparecidos en el accidente de Urda (Toledo). - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Guardia Civil en Sevilla y Andalucía, Rosa Reina, ha apuntado que la afluencia de familiares de desaparecidos en el grave accidente ferroviario ocurrido entre Mora y Urda (Toledo) "ha descendido" en el punto habilitado en la Avenida de la Borbolla para la extracción de muestras de ADN y la denuncia de las desapariciones.

En una atención a medios, la portavoz de la benemérita ha asegurado que mientras continúe acudiendo gente "serán atendidos". "Siguen viniendo familias. Ya menos que ayer, pero siguen viniendo", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que se están registrando denuncias de desaparición y los datos posibles sobre las víctimas, como la ficha ante mortem, donde se puede establecer si tenía tatuajes o algún tipo de señas o características particulares.

Además, las muestras de de ADN se recogen a través de un kit FTA, "una especie de algodoncillo que se frota en la parte interior de la mejilla". "De esa manera se establece una tarjeta FTA para introducirla en un sobre, se precinta y, con la cadena de custodia, se traslada diariamente hacia el Servicio de Criminalística de Madrid para poder cotejar con las pruebas dubitadas que tengamos del cadáver o restos"

Las muestras tomadas este pasado miércoles han sido enviadas dirección Madrid a primera hora de la mañana de este jueves, para su cotejo a fin de localizar a estas personas. De momento, este punto ubicado en la Avenida de la Borbolla estará habilitado jueves y viernes en horario de 9,00 horas a 15,00 y de 16,00 a 21,00 horas.