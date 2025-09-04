El refuerzo de autobús interurbano Alcalá-Sevilla comienza el 8 de septiembre con siete servicios más

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El refuerzo del autobús interurbano a Sevilla, las líneas M-121 y M-122 ida y vuelta, comenzará el 8 de septiembre con cuatro expediciones más a primera hora de la mañana y tres de vuelta al mediodía, que se sumarán a los habituales de esas dos líneas.

Concretamente, en la línea M-121 se dispondrá de un autobús más a las 7,15 horas desde la calle Saturno, y en la línea M-122 a las 6,55 horas, 7,30 horas y 8,15 horas con salida desde Beca e itinerario directo por MonteCarmelo, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Ello permitirá que de 6,45 horas a 8,15 horas salgan 14 autobuses hacia Sevilla en lugar de diez. Asimismo, para la vuelta habrá servicios complementarios a las 14,20, 14,45 y 15,10 horas con salida en Viapol, que se suman a los habituales.

Estos refuerzos responden a la intermediación del Ayuntamiento para que el Consorcio de Transportes responda no sólo a lo que es una demanda, "sino a la urgente necesidad de número de plazas que arrastra la ciudadanía alcalareña que utiliza el transporte público para su vida diaria", destaca el Gobierno local.

En este sentido, durante el verano, tanto la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, como los delegados de Movilidad y Accesibilidad, David Delgado, y de Gobernación, Pedro Gracia, se reunían con el gerente del Consorcio de Transporte, Juan Carlos García Argenté, "para tratar esta urgencia con propuestas concretas para las horas de mayor demanda ciudadana".

Sin embargo, desde el equipo de gobierno se considera "insuficiente" para cubrir "toda la demanda real" de la ciudad. Por ello, se seguirá insistiendo en la problemática de movilidad de la población e instando a la Junta de Andalucía a que se atiendan las necesidades de transporte público de pasajeros de Alcalá "al considerar la singularidad de que se trata de un municipio de Gran Población, con un gran volumen de usuarios con una problemática que se acrecienta con el inicio del curso universitario y la vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano".

Por otro lado, en conexión con Sevilla están las líneas M-123 (por Quintillo), y la líneas M-123B hasta la Universidad Pablo de Olavide que conecta con la línea 1 de metro ampliando las posibilidades de conexión con distintos puntos de la capital hispalense.