Registrado un terremoto de magnitud 2,9 este jueves en Montellano (Sevilla)

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Montellano (Sevilla) ha registrado este jueves un terremoto de maginutd 2,9, según recoge Europa Press de la información que publica el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El terremoto se produjo a las 8,55 horas de este jueves a una profundidad de 3 kilómetros, situando la escala de intensidad del terremoto en II.

Según datos del IGN, el seísmo se habría sentido en Coripe (Sevilla) y Algodonales (Cádiz). No hay constancia de daños por el momento.