La Reina Doña Sofía inaugura en Sevilla el Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas 2026

La Reina Doña Sofía acompañada por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, posa en una foto antes de presidir la inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas. A 21 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Reina Doña Sofía ha presidido en Sevilla el acto de inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas 2026, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer. El Congreso, organizado conjuntamente por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), con la colaboración del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), reúne del 21 al 23 de septiembre a investigadores y expertos internacionales en torno a biomarcadores, la herramienta que está haciendo posible diagnosticar el Alzheimer años antes de los primeros síntomas y con procedimientos no invasivos.

Según ha informado la Casa Real en una nota, a su llegada al Centro Virgen de los Reyes, Su Majestad la Reina Doña Sofía ha recibido el saludo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y de la directora gerente de la Fundación CIEN, María Ángeles Pérez Muñoz. En el vestíbulo, ha recibido también el saludo del director científico de la Fundación CIEN, Pascual Sánchez-Juan, y de la presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa), María Dolores Almagro. Seguidamente, se ha realizado una fotografía de grupo y Su Majestad la Reina Doña Sofía ha accedido al salón de actos, donde ha ocupado su lugar en la primera fila.

El acto ha comenzado con la proyección de un vídeo del congreso. A continuación, la directora gerente de la Fundación CIEN ha dado la bienvenida y ha presentado las distintas intervenciones previstas, entre ellas las del alcalde de Sevilla y de la secretaria general de Investigación, Eva Ortega.

Asimismo, durante la sesión se ha presentado la campaña de sensibilización de la Fundación Reina Sofía 'Cerebros Extraordinarios', sobre la importancia de la donación de tejido cerebral para la investigación. Tras en la intervención de Mariló Almagro en representación de las familias y enfermeros de Alzheimer, el director científico de la Fundación CIEN, Pascual Sánchez-Juan ha presentado el congreso.

Posteriormente, el responsable de la Plataforma de Neuroimagen de la Fundación CIEN, Michel Grothe, ha presentado la conferencia inaugural 'Amyloid and Tau PET and the Biology of Alzheimer's Disease', impartida por el profesor emérito de Salud Pública y Neurociencia de la University of California (Berkeley), William Jagust.

Finalizada la conferencia inaugural, Su Majestad la Reina Doña Sofía se dirigió al vestíbulo, donde realizó un recorrido por los pósteres científicos. Esta decimotercera edición del ICND constituye una plataforma para compartir avances en la investigación y favorecer el intercambio de conocimiento entre investigadores de diferentes ámbitos.

Por la tarde Su Majestad la Reina Doña Sofía asistirá, en el Real Alcázar de Sevilla, al concierto de flamenco 'Recuerdos a compás', organizado por el Ayuntamiento de Sevilla con ocasión de la celebración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas.

En este contexto, el programa científico incluye ocho sesiones temáticas dedicadas a áreas como los biomarcadores centrales, la inflamación y los marcadores gliales, los enfoques multimodales y la inteligencia artificial, la genética, la plasticidad y la resiliencia cerebral, así como otras demencias y poblaciones de pacientes.

El Congreso reúne a ponentes de referencia internacional, entre ellos Michael Heneka, Seth Grant, Emrah Düzel, Charlotte Teunissen, Tharick Pascoal y Jonathan Schott, y ha registrado un récord de participación, con cerca de 60 trabajos científicos seleccionados en formato póster. El encuentro incorpora una sesión sociosanitaria orientada a promover el diálogo entre investigadores, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y familiares y representantes institucionales.

Igualmente, la ONCE ha querido sumarse a la lucha contra el Alzheimer dedicando el cupón al Día Mundial del Alzheimer para apoyar la investigación. Finalizado el recorrido para conocer algunos de los 60 posters científicos expuestos, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y de la presidenta del Consejo Territorial de la Organización, Isabel Viruet, presentaron a Doña Sofía el cupón conmemorativo.