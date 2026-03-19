La relación entre la formación y el tejido productivo, a debate en un encuentro en Alcalá (Sevilla) sobre FP y empresa

Foto de familia con ocasión de un encuentro en Alcalá sobre FP y empresa. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El IES Hienipa ha acogido el encuentro 'FP a punto: Formación Profesional y Empresa', una jornada enfocada en conectar la formación académica con las necesidades del tejido productivo local, y que ha contado con la asistencia, entre otros, del delegado municipal de Planificación Estratégica, Jesús Mora; el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Miguel Ángel Aráuz; el delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez, empresarios del sector, directores de institutos, docentes y alumnado.

El objetivo de la jornada ha sido acercar el mundo educativo y el empresarial, compartir experiencias y analizar los retos de la FP Dual en sectores estratégicos como la edificación y la obra civil, ya que este centro educativo cuenta con un ciclo formativo de grado medio de Técnico en Construcción, informa el Consistorio de Alcalá en una nota de prensa.

Una oferta educativa de un sector que demanda empleo con especial relevancia en este entorno, "de ahí el apoyo de responsables municipales, FICA y empresas muy importantes del sector". Este ciclo incluye módulos muy específicos como interpretación de planos, encofrados, obras de urbanización, Inglés Profesional, empleabilidad y digitalización, además de otros más generales como organización de trabajo, control y valoración o ejecución de obras.

Durante la inauguración de la jornada, Mora ha señalado que "la conexión entre formación y empresa es clave para construir el talento que necesita nuestro tejido productivo y es necesario celebrar espacios como este que fomenten el diálogo, donde centros educativos, empresas e instituciones trabajemos juntos para fortalecer la relación entre aprendizaje y realidad profesional".

Asimismo, el edil ha resaltado el compromiso municipal no sólo con la educación sino con la empleabilidad, especialmente de los jóvenes. "Este trabajo colaborativo entre las instituciones y con las áreas empresariales es la senda correcta hacia la formación de nuestros jóvenes en sectores que cuentan con una alta demanda en el mercado laboral".

En este sentido, el Ayuntamiento alcalareño ya se comprometió con la Consejería de Desarrollo Educativo a facilitar espacios para la formación que requiriese talleres en Alcalá, acuerdo que ha facilitado la implantación; en ese compromiso está la cesión de una nave del polígono Cristalería para el desarrollo de este grado.

Desde el Consistorio, siempre se ha incidido en la necesidad de adaptar la formación profesional a las necesidades del mercado laboral por el impacto que tiene hacia la creación de empleo, facilitando resolver la demanda de personal cualificado que tienen las empresas para impulsar la economía y específicamente para que esa creación de empleo se surta de los recursos humanos del entorno.

A ello se ha referido el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, "conociendo las necesidades de trabajadores cualificados para las empresas de Alcalá y coordinando las necesidades del sector educativo y los jóvenes de nuestra ciudad, el Ayuntamiento sigue colaborando en todo lo necesario para la mejor oferta formativa de estudiantes y desempleados".

En cuanto a la cesión del espacio para este Grado Medio en Técnico de Construcción, Chain ha especificado que en unas semanas se firmará el acuerdo de cesión de la nave.