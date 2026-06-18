Renfe programa 240 servicios de autobús y 80 taxis entre Zafra y Sevilla por trabajos de mejora en la línea

Archivo - Imagen de archivo de un tren de Renfe. - RENFE - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado la circulación de 240 servicios de autobús y 80 taxis para garantizar la movilidad de los viajeros entre Sevilla y Zafra (Extremadura) por obras de mejora en esta línea durante varios fines de semana de verano.

A partir del 20 de junio y hasta el 30 de agosto se organizará un plan alternativo de transporte por carretera durante los sábados y los domingos para los servicios de Media Distancia que conectan la capital andaluza y la región extremeña, según ha informado la entidad ferroviaria en una nota.

De este modo, se establecerán autobuses directos entre Zafra y Sevilla, así como autobuses y taxis que realizarán la ruta por las estaciones intermedias. Como excepción, del 2 al 6 de julio el dispositivo abarcará el tramo Villafranca de los Barros-Sevilla.

Los viajeros de las estaciones intermedias de Cercanías para los trenes que circulan con origen/destino Madrid y Cáceres/Plasencia realizarán durante estas fechas indicadas anteriormente entre junio-agosto y la primera semana de julio referida, el trayecto en la línea C-1 (Lora del Río-Sevilla-Santa Justa-Utrera-Lebrija) entre Los Rosales y Sevilla Santa Justa.

Entre Los Rosales y Cazalla-Constantina e intermedias realizarán el recorrido por carretera. De lunes a viernes los trenes circularán con normalidad. Además, Renfe ha señalado que los cortes de circulación se establecen durante el fin de semana para minimizar la afectación al servicio, ya que son los días con menor tráfico ferroviario.

Además, estas obras en la infraestructura se programan en un periodo del año en el disminuyen los desplazamientos de trabajadores y estudiantes. Adif continúa realizando trabajos enmarcados en la renovación integral de la línea Mérida-Los Rosales.

Asimismo, Renfe ha afirmado que informará a los usuarios sobre esta modificación temporal del servicio a través de los canales habituales de venta e información. En el momento de efectuar la compra online, en la pantalla aparecerá un aviso detallando el tramo que se realiza en autobús. Es necesario adquirir o formalizar el billete antes de viajar y no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los servicios de transbordo por carretera.