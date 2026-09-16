Rescatado con vida en Aznalcázar (Sevilla) un hombre que llevaba 18 horas herido y sin poder pedir auxilio

GUARDIA CIVIL

AZNALCÁZAR (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Aznalcázar (Sevilla) ha rescatado con vida a un hombre de 64 años que había permanecido herido a la intemperie durante 18 horas, herido y sin capacidad de pedir auxilio.

Según ha detallado el Instituto Armado, un agente en prácticas observó sobre las 5,35 horas mientras se dirigía a su servicio, un vehículo estacionado de forma anómala y aislado de la zona de pinares, ante lo que dió aviso a su jefe de cuartel, quien junto a otro componente de la patrulla, se desplazó hasta el lugar sobre las 6,00 horas.

De esta manera, comprobaron que el automóvil se encontraba estacionado y sin ocupantes, lo que les hizo sospechar de que el conductor pudiera encontrarse en situación de vulnerabilidad en las inmediaciones, por lo que iniciaron a pie una batida por la zona. Durante la batida, los guardias civiles percibieron un leve sonido procedente de una zona de densa vegetación.

Allí localizaron a un varón tendido entre las zarzas, desvanecido y sin capacidad para incorporarse, que además presentaba múltiples erosiones y síntomas de deshidratación severa. El afectado, de 64 años de edad, manifestó a la patrulla que había sufrido una caída accidental el día anterior, quedando completamente incapacitado para moverse o comunicarse al no disponer de teléfono móvil, habiendo pasado toda la noche en el lugar --unas 18 horas-- soportando las inclemencias meteorológicas.

En ese momento, los cuerpos de seguridad alertaron a la Central Operativa de Servicios, coordinando la llegada de los equipos sanitarios. Una vez estabilizado en el lugar, el herido fue evacuado inicialmente al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y derivado posteriormente al Virgen del Rocío de Sevilla debido a la gravedad de las lesiones constatadas. Paralelamente, los agentes lograron localizar e informar a un familiar directo del afectado, quien hasta ese momento desconocía el siniestro.

La intervención concluyó con la estabilización y recuperación médica del accidentado tras su hospitalización, que semanas después del suceso, acudió personalmente a las dependencias de la Guardia Civil de Aznalcázar para entregar una carta y mostrar su agradecimiento.