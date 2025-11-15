Rescatados varios ocupantes de vehículos atrapados por inundaciones en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía. A 13 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios ocupantes de vehículos han sido rescatados este sábado en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) tras quedar atrapados en el Camino de la Ermita de San Benito debido a las intensas inundaciones provocadas por las lluvias. Los servicios operativos desplazados hasta la zona asistieron a las personas afectadas.

Cabe enmarcar que Andalucía ha superado este sábado, 15 de noviembre, las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la borrasca 'Claudia' y desde el inicio este jueves de la misma. En concreto, Sevilla ha registrado durante la jornada 289 incidencias.

La mayoría de las mismas se han debido a anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como a balsas de agua en carreteras secundarias.

También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. Estos incidentes han tenido lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros.