Residentes y turistas "saborean" la gastronomía tradicional de Sevilla frente al auge de franquicias, según hosteleros

Archivo - Terraza de un bar de Sevilla. Imagen de archivo - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda, ha reconocido que, a pesar de habitar una época en la que visitar un país implica reconocer "los mismos establecimientos en las mismas ciudades" dada la proliferación de franquicias y cadenas de restauración, Sevilla vive una recuperación como tendencia del "valor tradicional".

En una entrevista concedida a Europa Press, Maceda ha expresado en este sentido el interés tanto de visitantes como residentes de "saborear nuestras tradiciones", si bien ha celebrado la convivencia en la ciudad hispalense entre la cocina internacional y la gastronomía local, algo que, a su juicio, es "enriquecedor".

"Este tipo de opciones, evidentemente, enriquecen la gastronomía. Somos muchos más abiertos a probar cosas nuevas que antes. Recuerdo que cuando yo era un niño y probé mi primera pizza en Rota (Cádiz) aquello era algo exótico. Ahora, tenemos un enriquecimiento, especialmente si es de calidad", ha remarcado.

De hecho, ha señalado que esta recuperación de la cocina tradicional también queda reflejada en "las pequeñas cosas" que durante un tiempo "la gente dejó de buscar" y que, ahora, vuelven a cobrar protagonismo.

RECUPERAR LO TRADICIONAL

Entre ellas, ha citado la recuperación de las presentaciones clásicas y el cuidado en la elaboración de los platos, al defender que hay que "ser estricto en la elaboración y no poner la ensaladilla con una pala de helado", una práctica que ha calificado de "destrozo".

En este sentido, aunque ha mencionado que Sevilla cuenta con una oferta "cada vez más amplia" de gastronomías procedentes de distintas culturas y que la ciudadanía es "mucho más abierta a probar cosas nuevas", ha matizado que el consumidor sevillano sabe distinguir "un producto de calidad" y valorar aquellas elaboraciones bien ejecutadas.

No obstante, Maceda ha manifestado que la expansión y llegada de grandes grupos de restauración han complicado la actividad de pequeños empresarios, que deben hacer frente a mayores exigencias administrativas, laborales y sanitarias para competir en el mercado.

Con todo, ha sostenido que el cliente está "un poquito harto" de modelos como el gastrobar y vuelve a demandar una oferta "más auténtica", basada en la cocina tradicional.

"Creo que hemos abusado mucho de tendencias como el gastrobar o tapas y platos más sofisticados, pero no todos tenían una gran calidad. Notamos que los clientes están algo hartos de ese concepto y buscan algo más auténtico, centrado en la comida tradicional", ha añadido.

Al hilo, preguntado por cómo se relacionan ambas tendencias en las nuevas generaciones, Maceda ha referido que la comida tradicional "funciona" entre los más jóvenes a través de un ambiente compartido en el ámbito familiar, aunque reconoce cierto "debate generalizado sobre las nuevas generaciones y la pérdida de esta identidad gastronómica tan propia".

"No hay miedo a perder la gastronomía local. La tendencia es una vuelta a la comida tradicional (...) Hay una tendencia a recuperar la decoración antigua, la presentación de los platos y las elaboraciones tradicionales. Son cosas que vuelven porque funcionan", ha afirmado.

INTERÉS DEL TURISTA

Preguntado por el creciente número de turistas que recibe Sevilla cada año y por cómo los mismos se relacionan con los platos locales, Maceda ha asegurado que tanto el visitante nacional como el extranjero muestran un interés similar por la gastronomía local y buscan conocer los establecimientos más representativos de la ciudad.

"El visitante ya no quiere ir de viaje y comer en un restaurante de comida rápida, quiere ir a ese restaurante propio del sitio, que después de muchos años tiene una fama y una calidad excepcionales", ha afirmado.

Con el objetivo de reforzar la promoción de los negocios tradicionales en el auge del turismo, la Asociación de Hosteleros de Sevilla organiza, junto con la Asociación de Gastronomía de Sevilla y Provincia, distintos festivales gastronómicos en el entorno del Marqués de Contadero dedicados a productos tradicionales como la ensaladilla, los caracoles o los chicharrones, entre otros.

"Casi el 70% de las personas que prueban estos productos son turistas, gente que viene de fuera de Sevilla. Se hace una labor de promoción de lo nuestro y funciona", ha destacado Maceda, quien ha señalado que este formato permite a los visitantes "probar varias cosas a la vez" y descubrir productos típicos de la gastronomía sevillana.