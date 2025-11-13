Respaldo insuficiente para revocar el comité de Tussam en una votación sin quórum "plagada de irregularidades"

Archivo - Un autobús de Tussam en las inmediaciones de Fibes en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La propuesta de revocación del comité de empresa de Tussam no ha salido adelante pese a contar con un masivo respaldo en las urnas (91%) por la falta de quórum, ya que ejercieron su derecho al voto 482 trabajadores de los 1.844 que componen el censo, por lo que no se ha alcanzado la mitad más una necesaria. Sin embargo, lo más llamativo del proceso electoral ha sido las "numerosas irregularidades" denunciadas por varios de los sindicatos que integran este órgano de representación en la actualidad.

En este sentido, fuentes de CSIF y de CGT han confirmado a Europa Press que se colocaron dos urnas "auxiliares" en los centros del Prado y de Ponce de León --centros de relevo de conductores--, donde se obtuvieron 80 votos a favor de la citada propuesta por seis papeletas en contra, "urnas, en todo caso, no controladas por ningún delegado del comité, cuya ubicación se conoció más de seis horas después del inicio de la votación", y que, por lo tanto, "no han sido tenidas en cuenta en el escrutinio final".

En opinión de ambos sindicatos, dichas urnas "ni esta estaban autorizadas por la autoridad laboral ni contempladas en el orden del día". De este modo, "se ha generado una evidente falta de garantías en el proceso, por lo que deberán ser analizados y valorados con la máxima responsabilidad y rigor". Con todo, CSIF ha querido dejar claro que la prioridad "sigue siendo un comité transparente, representativo y al servicio de la plantilla".

Las mismas fuentes remarcan que para revocar el comité debe votar favorablemente la mayoría absoluta de los electores llamados a la votación, "considerando a éstos todos aquellos que tengan 16 años y una antigüedad mínima de un mes en la empresa (artículo 69.2 del ET) por lo que se necesitarían 923 votos favorables para la revocación, cantidad que ha quedado bastante lejana".

La plantilla de Tussam estaba llamada este miércoles a las urnas para votar acerca de dicha revocación del comité de empresa, a instancia del Sindicato de Empresas Municipales (SEM), que no tiene presencia en dicho órgano, y que ha llevado a cabo una campaña de firmas con el objetivo de expresar el "descontento" de parte del colectivo de trabajadores. Al respecto, desde CGT subrayan que "de las más de 700 firmas entregadas, solo han recabado apoyos en un número inferior al medio millar, lo que también pone en duda ese proceso de adhesión".

A esta asamblea se llegaba como consecuencia del "malestar" que existe en parte de la plantilla, según los convocantes, y el deseo, como apuntan fuentes del sindicato mayoritario a Europa Press, de que "se celebren nuevas elecciones, y lograr así tener una representación que ahora no tienen".

En los comicios para la constitución del comité de empresa, el pasado año, la Confederación General del Trabajo (CGT) logró nueve miembros, por seis la Agrupación Sindical de Conductores; cuatro, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transportes (SITT); tres representantes obtuvo CCOO y uno la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).