Restablecida la circulación de trenes entre Sevilla y Málaga tras quedar solventada la incidencia en Arahal

Archivo - Un tren de Cercanías Renfe como imagen de recurso. - EUROPA PRESS/RENFE - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado el restablecimiento de la circulación entre las localidades sevillanas de Arahal y Marchena tras solventar la incidencia que provocó la suspensión de las conexiones de trenes por ese punto, relacionada con un posible peligro de caída de un muro.

En un mensaje difundido este lunes a través de su perfil en X (antes Twitter), Adif ha informado de este restablecimiento de la circulación entre Sevilla y Málaga al "dar por solventado" dicho episodio.

Este fin de semana, Adif señalaba al respecto que se establecía un plan alternativo de transporte por carretera entre Dos Hermanas y Málaga para trenes de media distancia.

Esta medida se ha adoptaba en plena crisis de seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos registrados, y en el Rodalíes de Cataluña, donde falleció el maquinista, natural de Sevilla.