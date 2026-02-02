Restablecido el tráfico en avenida La Palmera, Jiménez-Becerril, y Plaza de Cuba tras cortes por caída de árboles

Árbol caído en la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril de Sevilla por la lluvia este lunes - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que se ha normalizado el tráfico en la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde Glorieta Olímpica a la Barqueta, en la avenida de la Palmera con la calle Padre García Tejero y en Plaza de Cuba.

Así lo ha avanzado el Consistorio a través de Emergencias Sevilla en su cuenta de la red social X consultada por Europa Press, en la que también ha confirmado que se ha restablecido la circulación en la calle Castillo Alcalá de Guadaíra; en la avenida de la Raza, en la glorieta del Lagoh, en la avenida de Jerez sentido Cádiz --desvíos en Glorieta Plus Ultra-- y la avenida de La Barzola.

El Consistorio ha activado el Plan Territorial de Emergencias, en fase de preemergencias, como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se están registrando desde primera hora de la mañana y que han provocado "numerosas incidencias". De hecho, la caída de ramas y árboles ha obligado a cortar más de una decena de calles y avenidas.

En paralelo, el Ayuntamiento ha decretado el cierre preventivo de parques públicos, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre ante las previsiones meteorológicas.