El restablecimiento de fibra óptica en la Macarena tras la incidencia en las obras del metro de Sevilla alcanza el 60%

Archivo - Imágenes de las obras del metro de Sevilla en la prolongación de la avenida Doctor Fedriani, en foto de archivo - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Operadores de las compañías de telecomunicaciones trabajan "día y noche" para recuperar el servicio de fibra óptica afectado por la incidencia en el cableado que se originó este lunes durante las obras de la Línea 3 del Metro. Este suceso ha afectado a la conexión en varias zonas del centro y norte de Sevilla, como la Alameda, Macarena o San Lorenzo. Al respecto, fuentes de la Consejería de Fomento cifran en algo más de un 60% el servicio recuperado.

Actualmente, un importante número de vecinos --si bien no se han facilitado datos oficiales, podría rondar los 10.000, según fuentes de una de las compañías afectadas-- continúa sin conexión a Internet. En este sentido, la incidencia se ha producido durante los trabajos de construcción de la Línea 3 Norte del Metro, que conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, en el entorno de la calle Doctor Leal Castaño.

Desde la Junta de Andalucía se mantiene la coordinación de las actuaciones vinculadas a las obras, mientras que "una decena de equipos técnicos" interviene para recuperar la conectividad "lo antes posible", sin que, de momento, haya fecha estimada para el total restablecimiento.

Por otro lado, desde la Federación de Comerciantes y Pymes Macarena (Fecoma) han manifestado su preocupación por las consecuencias que está ocasionando este hecho, "especialmente por las dificultades que genera en la actividad económica y en la prestación de servicios en la zona comercial de la Macarena".

Ante esta situación, la plataforma considera imprescindible que se restablezca la conectividad "a la mayor brevedad posible", dado que la interrupción de este servicio "repercute directamente en su funcionamiento, en la atención al público y en su capacidad para prestar sus servicios con normalidad".

La falta de conexión a internet supone un problema para numerosos negocios que dependen de la conectividad para realizar operaciones cotidianas, gestionar pedidos, tramitar pagos electrónicos, acceder a plataformas de gestión o desarrollar tareas administrativas. "Estas dificultades pueden traducirse en retrasos, interrupciones de procesos de venta y atención, pérdida de oportunidades comerciales y perjuicios económicos para los establecimientos afectados".

La entidad ve necesario que se tenga en cuenta "el impacto real" que la interrupción está teniendo sobre el tejido comercial y los servicios de proximidad, por lo que reclaman una "solución urgente", al tiempo que solicita a la Administración competente una "explicación oficial" sobre lo sucedido.