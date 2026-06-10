Restauración del monumento a la Inmaculada de la Plaza del Triunfo de Sevilla a partir de este jueves

Monumento a la Inmaculada Concepción de la Plaza del Triunfo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conservador José de León restaurará el monumento de la Inmaculada Concepción, ubicado en la Plaza del Triunfo, a partir de este jueves, 11 de junio, dentro del Plan de Recuperación de los Monumentos de Sevilla de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos contemplan la instalación de andamios y la ejecución de tratamientos biocidas, limpiezas mecánicas y químicas de superficie, labores de consolidación de materiales y la aplicación de sistemas de protección final.

Además, todas las actuaciones se desarrollarán siguiendo criterios de mínima intervención y conservación preventiva, tomando como referencia los estudios petrofísicos y ensayos realizados por la Universidad de Sevilla durante la restauración de 2009, así como los productos empleados en aquella actuación.

Asimismo, a pesar de las distintas intervenciones puntuales de conservación en su base para corregir daños ocasionados por actos vandálicos y determinadas patologías derivadas del comportamiento de los materiales frente a las condiciones climáticas, las "intensas y persistentes" lluvias registradas entre 2025 y 2026 han provocado un deterioro "más acusado" en algunas zonas superiores del conjunto escultórico, haciendo necesaria una nueva intervención preventiva que garantice su adecuada conservación.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que el mantenimiento preventivo "es la herramienta más eficaz para garantizar la conservación de nuestros monumentos", ya que "permiten actuar de forma anticipada", evitando que pequeñas alteraciones derivadas del paso del tiempo o de fenómenos meteorológicos adversos evolucionen hacia daños de mayor entidad y coste.

Igualmente, De la Rosa ha subrayado que la Plaza del Triunfo constituye "uno de los espacios patrimoniales más representativos de Sevilla", por lo que resulta "prioritario" preservar todos los elementos monumentales que la integran en "las mejores condiciones posibles" para las generaciones presentes y futuras.

Esta actuación forma parte del contrato municipal de conservación de monumentos de carácter mueble existentes en la vía pública, que incluye esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas y retablos distribuidos por toda la ciudad y a través del cual, el Ayuntamiento ha intervenido recientemente en otros conjuntos monumentales como la estatua de Daoiz de la plaza de la Gavidia, o la del pintor Diego Velázquez de la plaza del Duque.