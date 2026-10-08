Restringido desde este martes el aparcamiento en la calle Maestro Francisco Rodríguez Cordero en Alcalá (Sevilla)

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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este jueves el inicio inminente de las obras para la creación del nuevo parque en el entorno de la calle Profesor Esteban Palacios, que conllevará a partir del martes 13 de octubre a la restricción del aparcamiento en la calle Maestro Francisco Rodríguez Cordero durante los meses que dure la obra, estando únicamente permitido el acceso de los vecinos para la entrada y salida de sus garajes.

Según ha referido el Consistorio en un comunicado, el proyecto, con una inversión de más de 600.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, supone una actuación de regeneración urbana y ambiental que "permitirá crear un espacio moderno, accesible y sostenible destinado al disfrute de la ciudadanía, incrementando las zonas verdes en el entorno del centro urbano y favoreciendo la convivencia y el ocio al aire libre".

Entre las actuaciones previstas para la adecuación de este solar de titularidad municipal de 3.092 metros cuadrados, actualmente degradado y sin uso, destacan la adecuación de los accesos y de los aparcamientos existentes, la creación de itinerarios peatonales adaptados a la orografía del terreno, nuevas zonas de estancia y descanso, amplias superficies ajardinadas con medio centenar de árboles, además de numerosos arbustos y parterres, así como la instalación de alumbrado público de alta eficiencia mediante tecnología LED.

Asimismo, se implantará una red de riego inteligente y de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para un uso más eficiente del agua y a una mejor gestión de las aguas pluviales. Junto a la instalación de mobiliario urbano, el nuevo parque contará también con áreas de juegos infantiles, elementos biosaludables y de calistenia, así como espacios específicos para el esparcimiento de animales de compañía.