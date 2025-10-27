Retenciones por un accidente entre varios vehículos con dos heridos en la A-49, en San Lúcar la Mayor (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en el que se han visto implicados al menos dos vehículos, una furgoneta y un turismo entre los mismos, y se ha saldado con dos heridos, dos varones de 26 y 39 años, han causado en la mañana de este lunes retenciones en la A-49, a la altura de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en dirección Huelva, de hasta un kilómetro.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se produjo sobre las 7,10 horas, cuando recibieron un aviso que alertaba del choque entre varios vehículos.

Tal y como confirmaba la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, el accidente ha provocado el corte del carril izquierdo.

Hasta el lugar se han desplazado los Servicios Sanitarios 061, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la vía.

Finalmente, los heridos han sido trasladado al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.