Retenciones de varios kilómetros en la A-49 en Sevilla tras el coche entre dos vehículos y un remolque con caballos

Archivo - Atasco en la A-49, archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Una colisión que ha tenido lugar este domingo, 24 de mayo, entre dos vehículos y un tercero con remolque que transportaba caballos ha dejado hasta cuatro kilómetros de retenciones en la A-49, concretamente a la altura del municipio sevillano de Huévar del Aljarafe.

Según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el incidente se produjo sobre las 14,30 horas en el punto kilométrico 31 de la referida vía.

Varias decenas de llamadas alertaron entonces del choque entre varios vehículos, si bien el que transportaba a los equinos llegó incluso a volcar, dejando un herido leve que ha sido transportado al Hospital San Juan de Dios de Sevilla.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de la Diputación de Sevilla y unidades del Servicio de Emergencias 061. Según han concretado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha generado durante la tarde hasta cuatro kilómetros de retenciones.