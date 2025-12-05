Retrasos de 15 minutos en la línea C1 de Cercanías de Sevilla por un fallo de señalización entre Dos Hermanas y Utrera

Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 12:28

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Sevilla están registrando este viernes retrasos medios de unos 15 minutos debido a un fallo en los sistemas de señalización entre Dos Hermanas y Utrera, según han informado fuentes de Adif a Europa Press.

Tal y como señalaban las mencionadas fuentes y adelantaba Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, el incidente ha comenzado a las 10,20 horas y, aunque los trenes continúan circulando, los retrasos se mantienen sobre sus horarios habituales. Personal técnico de Adif trabaja para solucionar la incidencia "lo antes posible y restablecer la normalidad en la línea".

En situaciones similares, los trenes pueden circular con demoras mientras se realizan las reparaciones, han concluido fuentes de la compañía.

