Retrasos en Cercanías y Media Distancia entre Los Rosales y Brenes (Sevilla) por avería en señalización ya solventada

Archivo - Un tren de Cercanías Renfe en la estación del Palacio de Congresos como imagen de recurso. - RENFE - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C1 y C3 del núcleo de Cercanías Sevilla y de Media Distancia han retomado su circulación entre Los Rosales y Brenes tras resolverse una incidencia en la señalización que ha provocado retrasos.

Según ha explicado Adif, el problema se ha producido a las 7,50 horas de este viernes por una avería en el bloqueo de ambas vías entre ambos municipios, lo que ha motivado la circulación con autorización de rebase de señales.

Este incidente ha afectado a tres trenes de Media Distancia, con un retraso medio de 15 minutos, y cinco trenes de Cercanías, con una demora de 21 minutos.

A las 9,37 horas ha quedado reparada la avería y se ha restablecido la circulación con normalidad.