Retrasos en las líneas C1 y C3 de Cercanías de Sevilla por una incidencia en la señalización entre Los Rosales y Brenes

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C1 y C3 de Cercanías de Sevilla registran desde primera hora de este martes 28 abril retraso por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Los Rosales y Brenes.

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 07.50 horas en sus redes sociales y recogido por Europa Press.

Personal de Adif trabaja para solucionar esta incidencia a la "mayor brevedad posible".