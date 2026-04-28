Retrasos en las líneas C1 y C3 de Cercanías de Sevilla por una incidencia en la señalización entre Los Rosales y Brenes

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla en una imagen de archivo
Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 abril 2026 8:06
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SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C1 y C3 de Cercanías de Sevilla registran desde primera hora de este martes 28 abril retraso por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Los Rosales y Brenes.

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 07.50 horas en sus redes sociales y recogido por Europa Press.

Personal de Adif trabaja para solucionar esta incidencia a la "mayor brevedad posible".

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