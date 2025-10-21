Retrasos en los trenes de alta velocidad que circulan por Sevilla por la avería de un AVE en Majarabique

Archivo - Viajeros en la estación de Santa Justa esperan a coger sus trenes, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo
Publicado: martes, 21 octubre 2025 11:50

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avería este martes de un tren AVE de Renfe que cubre el trayecto Sevilla-Figueres (Girona) está provocando retrasos en el resto de circulaciones.

Se trata de un tren que ha partido de la capital andaluza a las 9,36 horas y que se ha averiado a la altura de Majarabique, a unos siete kilómetros al norte de Santa Justa, según informa Adif a Europa Press.

Dicho tren está ocupando una de las dos vías generales, por lo que el resto de circulaciones deben cruzarse por la vía II y ello está provocando unos retrasos medios de unos ocho minutos.

