Retrasos en los trenes de alta velocidad que circulan por Sevilla por la avería de un AVE en Majarabique

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La avería este martes de un tren AVE de Renfe que cubre el trayecto Sevilla-Figueres (Girona) está provocando retrasos en el resto de circulaciones.
Se trata de un tren que ha partido de la capital andaluza a las 9,36 horas y que se ha averiado a la altura de Majarabique, a unos siete kilómetros al norte de Santa Justa, según informa Adif a Europa Press.
Dicho tren está ocupando una de las dos vías generales, por lo que el resto de circulaciones deben cruzarse por la vía II y ello está provocando unos retrasos medios de unos ocho minutos.