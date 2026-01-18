Revelados los finalistas del II Concurso de Canción Andaluza de Alcalá (Sevilla), que celebra la final el 1 de febrero

Concurso de Canción Andaluza de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha dado a conocer los ocho finalistas del II Concurso de Canción Andaluza, tras celebrarse las semifinales durante el pasado fin de semana. Los seleccionados competirán en la gran final, que tendrá lugar el domingo 1 de febrero en el Teatro Gutiérrez de Alba, con premios que superan los 4.000 euros.

Los finalistas son Isabel María España, Mila Balsera, Silverio Belmonte, Lola García, Verónica Martín, Abraham Ruiz, Araceli González y Yolanda Ravés, quienes se impusieron entre una veintena de participantes llegados de distintos puntos de España.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el certamen, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Peña Flamenca La Soleá de Alcalá, busca consolidar a la ciudad como un referente en la copla y la canción andaluza. El delegado de Cultura y responsable municipal de Identidad, Christopher Rivas, ha destacado el alto nivel artístico de los participantes y el "interés permanente e intergeneracional por nuestra cultura y nuestra música".

Rivas también ha señalado que el concurso permite proyectar la cultura andaluza más allá del flamenco, abarcando otros estilos musicales representativos de la identidad de la ciudad y con valor añadido en el ámbito turístico.