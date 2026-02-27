El Rey asiste este miércoles a Dos Hermanas (Sevilla) y a la inauguración de la exposición 'Cayetana. Grande de España'

El Rey Felipe VI en una imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Dos Hermanas (Sevilla) recibirá este miércoles 4 de marzo la visita del Rey Felipe VI, una cita en la que acudirá al Ayuntamiento de la localidad y al Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla. Asimismo, asistirá ya en la capital a la inauguración de la exposición 'Cayetana. Grande de España', que conmemora en el Palacio de las Dueñas el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba.

Así lo ha anunciado la Casa Real y ha confirmado Aspace a través de un comunicado, en el que ha detallado que el monarca realizará un recorrido por sus instalaciones, todo ello en aras de "visibilizar el trabajo de las personas con parálisis cerebral y mostrar el compromiso y apoyo de las instituciones españolas para favorecer la participación social de las todas las personas que integran este colectivo".

Aspace ha asegurado que la visita supone, a su juicio, "un reconocimiento al trabajo que este movimiento asociativo desarrolla diariamente en favor de los procesos de fomento de la autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad". De hecho, apostilla, durante el recorrido los usuarios del centro podrán explicar las distintas actividades que se llevan a cabo en el mismo, desde labores de estimulación hasta los talleres de trabajo grupal, el huerto adaptado o las actividades deportivas.

Por su parte, fuentes municipales han expresado a Europa Press el "honor" que supone para la localidad la visita del monarca, dado que mantiene una "fuerte vinculación" con el mismo. Misma vez, Casa Real ha enmarcado que saludará a la corporación municipal al inicio de la jornada.

Cabe destacar de igual forma que la muestra dedicada a Cayetana FitzJames Stuart, promovida por la Fundación Casa de Alba, ensalzará hasta finales de agosto del presente año una selección de casi 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal.