La Rinconada (Sevilla) acoge actividades del 'Centroamérica Cuenta' sobre el vínculo literario con hispanoamérica

Presentación de los actos del Festival 'Centroamérica Cuenta' en La Rinconada - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Por segundo año consecutivo, el municipio sevillano de La Rinconada será una de las sedes en España, junto a Madrid y Barcelona, del festival 'Centroamérica Cuenta', que busca fortalecer el vínculo cultural y literario entre Iberoamérica y distintas regiones de España.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el encuentro tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre, en la Hacienda Santa Cruz, donde acudirán una decena de autores para hablar de lenguaje, literatura, música, poesía, periodismo y justicia. Todas las actividades con entrada libre.

Fundado en 2013 por el escritor nicaragüense y Premio Cervantes, Sergio Ramírez, reconocido en 2024 por el Ayuntamiento de La Rinconada con el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas, y que llegará al municipio por segundo año consecutivo.

En esta edición, diez autores y autoras se darán cita en La Rinconada para conectar territorios, impulsar el pensamiento crítico, fortalecer el ecosistema literario regional y consolidar una red cultural sostenida en el tiempo.

Al hilo, la primera teniente de alcalde y responsable municipal de Cultura, Raquel Vega, ha destacado que reivindicar La Rinconada como "una auténtica Ciudad del Libro" es "afianzar una política pública de vanguardia que sitúa a las letras y a la creación en el corazón neurálgico del desarrollo municipal". "Nuestra estrategia cultural de vanguardia busca abrir el territorio al mapa internacional a través de alianzas con festivales literarios de primer nivel", ha añadido.

Asimismo, Vega ha señalado que acoger por segundo año consecutivo una plataforma iberoamericana del calibre de Centroamérica Cuenta, "consolida a La Rinconada y a la Hacienda Santa Cruz" como "referente de las letras en español y foco del pensamiento crítico global" en una edición donde sobresale por la extraordinaria calidad de su programa, que aborda las encrucijadas de la contemporaneidad con una mirada "plural e interdisciplinar". "La Rinconada no solo lee; conversa con el mundo, protege el derecho a la información y demuestra que las políticas culturales de ámbito local pueden ser motor de proyección internacional y democracia", ha subrayado.

Por su parte, el escritor, periodista y miembro del Consejo de las Letras de La Rinconada y uno de los artífices de que este Festival tenga sede en La Rinconada, Fernando Iwasaki, ha indicado que este año dedicarán tres sesiones para conversar sobre lengua e ironía, música y poesía, y justicia y periodismo; aunque sin perder de vista que "detrás de todos esos diálogos escucharemos el rumor del combate entre el poder de la palabra y el poder de los autoritarismos".

COMPROMISO CON LA CALIDAD LITERARIA Y CONVERSATORIO CULTURAL GLOBAL

La programación dará inicio el jueves, 10 de septiembre, a las 18,15 horas con la mesa 'Literatura, ironía y lenguaje: una gramática del mundo', donde las personas participantes explorarán cómo la palabra puede volverse un instrumento preciso para revelar y reescribir la realidad, con la participación de la historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla Lola Pons, quien escribe en El País y colabora con Radio Nacional de España.

La española conversará con el doctor en literatura por la University of California San Diego y costarricense Daniel Quirós, en un encuentro moderado por el escritor Fernando Iwasaki.

Tras esta mesa, a las 19,10 horas, se celebrará el encuentro 'Ritmo y palabra: cruces entre poesía y música', una conversación entre voces que recorren distintos caminos para llegar a un mismo lugar: "la poesía aprende a cantar y la música a escribir", con la cantautora, poeta española y doctora de Didáctica de la Lengua Lena Carrilero; el cantautor y compositor nicaraguense Josué Monroy; la cantautora de misma nacionalidad y psicóloga Ceshia Ubau, y moderará la directora del Festival Centroamérica Cuenta desde 2015, Claudia Neira.

Además, el viernes 11, a las 10,30 horas, tendrá lugar el conversatorio 'Periodismo, justicia y poder en Centroamérica', en el que periodistas y operadores de justicia compartirán lo que vieron, lo que pudieron hacer y lo que les costó intentar investigar el crimen y perseguirlo legalmente, dada su peligrosidad.

En el acto participarán el periodista salvadoreño y director de la Revista Factum, César Fagoada; la directora guatemalteca del Programa México y Centroamérica Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz; y el director guatemalteco de elPeriódico y fundador de medios como la revista ContraPoder o la radio ConCriterio, Juan Luis Font, a quien Francia le otorgó asilo en agosto de 2025.