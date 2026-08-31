La Rinconada (Sevilla) acoge actividades del 'Centroamérica Cuenta' sobre el vínculo literario con hispanoamérica

Presentación de los actos del Festival 'Centroamérica Cuenta' en La Rinconada
Presentación de los actos del Festival 'Centroamérica Cuenta' en La Rinconada - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 31 agosto 2026 14:11
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SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Por segundo año consecutivo, el municipio sevillano de La Rinconada será una de las sedes en España, junto a Madrid y Barcelona, del festival 'Centroamérica Cuenta', que busca fortalecer el vínculo cultural y literario entre Iberoamérica y distintas regiones de España.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el encuentro tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre, en la Hacienda Santa Cruz, donde acudirán una decena de autores para hablar de lenguaje, literatura, música, poesía, periodismo y justicia. Todas las actividades con entrada libre.

Fundado en 2013 por el escritor nicaragüense y Premio Cervantes, Sergio Ramírez, reconocido en 2024 por el Ayuntamiento de La Rinconada con el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas, y que llegará al municipio por segundo año consecutivo.

En esta edición, diez autores y autoras se darán cita en La Rinconada para conectar territorios, impulsar el pensamiento crítico, fortalecer el ecosistema literario regional y consolidar una red cultural sostenida en el tiempo.

Al hilo, la primera teniente de alcalde y responsable municipal de Cultura, Raquel Vega, ha destacado que reivindicar La Rinconada como "una auténtica Ciudad del Libro" es "afianzar una política pública de vanguardia que sitúa a las letras y a la creación en el corazón neurálgico del desarrollo municipal". "Nuestra estrategia cultural de vanguardia busca abrir el territorio al mapa internacional a través de alianzas con festivales literarios de primer nivel", ha añadido.

Asimismo, Vega ha señalado que acoger por segundo año consecutivo una plataforma iberoamericana del calibre de Centroamérica Cuenta, "consolida a La Rinconada y a la Hacienda Santa Cruz" como "referente de las letras en español y foco del pensamiento crítico global" en una edición donde sobresale por la extraordinaria calidad de su programa, que aborda las encrucijadas de la contemporaneidad con una mirada "plural e interdisciplinar". "La Rinconada no solo lee; conversa con el mundo, protege el derecho a la información y demuestra que las políticas culturales de ámbito local pueden ser motor de proyección internacional y democracia", ha subrayado.

Por su parte, el escritor, periodista y miembro del Consejo de las Letras de La Rinconada y uno de los artífices de que este Festival tenga sede en La Rinconada, Fernando Iwasaki, ha indicado que este año dedicarán tres sesiones para conversar sobre lengua e ironía, música y poesía, y justicia y periodismo; aunque sin perder de vista que "detrás de todos esos diálogos escucharemos el rumor del combate entre el poder de la palabra y el poder de los autoritarismos".

COMPROMISO CON LA CALIDAD LITERARIA Y CONVERSATORIO CULTURAL GLOBAL

La programación dará inicio el jueves, 10 de septiembre, a las 18,15 horas con la mesa 'Literatura, ironía y lenguaje: una gramática del mundo', donde las personas participantes explorarán cómo la palabra puede volverse un instrumento preciso para revelar y reescribir la realidad, con la participación de la historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla Lola Pons, quien escribe en El País y colabora con Radio Nacional de España.

La española conversará con el doctor en literatura por la University of California San Diego y costarricense Daniel Quirós, en un encuentro moderado por el escritor Fernando Iwasaki.

Tras esta mesa, a las 19,10 horas, se celebrará el encuentro 'Ritmo y palabra: cruces entre poesía y música', una conversación entre voces que recorren distintos caminos para llegar a un mismo lugar: "la poesía aprende a cantar y la música a escribir", con la cantautora, poeta española y doctora de Didáctica de la Lengua Lena Carrilero; el cantautor y compositor nicaraguense Josué Monroy; la cantautora de misma nacionalidad y psicóloga Ceshia Ubau, y moderará la directora del Festival Centroamérica Cuenta desde 2015, Claudia Neira.

Además, el viernes 11, a las 10,30 horas, tendrá lugar el conversatorio 'Periodismo, justicia y poder en Centroamérica', en el que periodistas y operadores de justicia compartirán lo que vieron, lo que pudieron hacer y lo que les costó intentar investigar el crimen y perseguirlo legalmente, dada su peligrosidad.

En el acto participarán el periodista salvadoreño y director de la Revista Factum, César Fagoada; la directora guatemalteca del Programa México y Centroamérica Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz; y el director guatemalteco de elPeriódico y fundador de medios como la revista ContraPoder o la radio ConCriterio, Juan Luis Font, a quien Francia le otorgó asilo en agosto de 2025.

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