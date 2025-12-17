La Rinconada (Sevilla) acoge con la obra francesa 'Les Irréels' "un universo escénico de magia y poesía" en Navidades

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, y la edil de Cultura, Raquel Vega, en la presentación del espectáculo 'Les irréels', en la Hacienda Santa Cruz. - AYTO.DE LA RINCONADA

El municipio sevillano de La Rinconada abre sus puertas a uno de los proyectos escénicos "más singulares y reconocidos" del panorama internacional: 'Les Irréels', creación de la compañía francesa Créature, bajo la dirección artística de Lou Broquin, que llegará a la Hacienda Santa Cruz del 26 al 30 de diciembre, de 17 a 21 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, gracias a la programación navideña impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento.

El acto de presentación ha tenido lugar este miércoles en la propia Hacienda con la presencia del alcalde, Javier Fernández, y la teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, y a la directora adjunta de Green Cow Music, Adela Algarín, en representación de la compañía, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Como ha señalado Vega, "tenemos una gran sorpresa para esta Navidad de la mano de la programación de Ciudad Creativa de La Rinconada que traza un puente con Toulouse para traer este espectáculo". Estación de las Letras, Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2025, con más de 10.000 "pasajeros", 30 localizaciones practicables, más de un centenar de escritores y autoras y propuestas, tenía también la encomienda de ofrecer una Navidad literaria de inspiración poética, que se consigue con este espectáculo.

"Dramaturgia gestual, emociones, realismo mágico y un verdadero evento por descubrir, pensado para toda la familia, que será la gran guinda de unas fiestas literarias que ha conectado la música y las artes escénicas a través de las buenas letras", ha destacado la edil. La propuesta forma parte de Estación de las Letras que finaliza este año con este Festival de las Buenas Letras, que ya trajo la poesía hecha música de El Jose y Javier Ruibal, y que finaliza con la compañía francesa.

Se trata de una cita que ha logrado hacerse un hueco entre los grandes eventos apoyados por la Diputación, consolidando al municipio como un enclave que apuesta por las artes escénicas contemporáneas y las experiencias culturales innovadoras.

Por su parte, Adela Algarín ha explicado que "esta es una propuesta poética, escénica, para toda la familia, para todos los públicos, siempre decimos de 0 a 99 años porque, en cada uno de los personajes, vamos a encontrar el referente de nuestra memoria. El espectáculo es pura poesía, lo que trabaja cada personaje es una emoción como el amor, la pérdida, el juguete, la infancia o la memoria".

'Les Irréels' es una experiencia inmersiva, "donde los visitantes van a vivir, dependiendo del momento personal que traigan, una sensación u otra, por eso hablamos de que es para todos los públicos, los niños lo harán con la mirada de los niños y los mayores lo harán con sus miradas".

También la directora de la compañía, Lou Broquin, ha enviado unas palabras sobre este proyecto único: "Lo que quiero mostrar es el espacio de lo íntimo, el mundo de los sensibles, que el público no sea testigo de los estados de ánimo de los personajes, sino que se sumerja en ellos. Crear mundos hechos de visiones, quimeras, metáforas visuales y espacios mentales".

"Proponer a cada uno, sea cual sea su edad, vivir una aventura que celebre el poder de la imaginación, de la resiliencia, de la esperanza. Ojalá que la belleza de las imágenes y la fuerza de los textos acompañen al espectador en el planteamiento de preguntas. Proponemos universos singulares que permiten a cada persona la exploración sensorial y poética a través de textos contemporáneos", ha añadido.

CAMPAMENTO DE SERES ONÍRICOS QUE TRABAJAN LAS EMOCIONES

Pensado para todos los públicos y concebido como una experiencia inmersiva más que como un espectáculo al uso, 'Les Irréels' despliega un pequeño poblado compuesto por ocho cabañas y ocho personajes: criaturas híbridas, mitad humanas mitad animales, que habitan mundos visuales singulares.

Cada una de ellas trabaja sobre emociones, recuerdos o estados del ser: desde quienes zurcen corazones hasta quienes calman la tristeza, despiertan la infancia dormida o reparan memorias. Todo ello, sustentado únicamente en la potencia de la presencia, los gestos y un imaginario plástico hipnótico.

Lou Broquin, creadora y directora, concibe este universo como un paréntesis en el ritmo cotidiano: un espacio para detenerse, observar y dejarse emocionar en silencio. El público entra, sale, se detiene, observa o se deja arrastrar por la quietud magnética de unas criaturas que realizan acciones lentas, casi rituales, mientras la atmósfera lo envuelve todo con una poética visual abrumadora, añade el comunicado.

Durante cuatro horas, los intérpretes permanecen en trance interpretativo, generando un vínculo que se sostiene sin palabras y que transforma la mirada de quien se acerca. Desde su estreno, Les Irréels ha viajado por festivales de referencia en Francia, Suiza, Italia, Portugal, Alemania y España, acumulando reconocimientos como el Premio Feten 2018 al Mejor Espectáculo en Espacio No Convencional.

Instalado en la Hacienda Santa Cruz, el campamento de 'Les Irréels' invita al público a detenerse, explorar sin prisa y dejarse tocar por un tipo de emoción escénica "que no busca lo espectacular, sino lo íntimo". Es una propuesta que transforma la experiencia navideña en una celebración de la imaginación, la memoria y la escucha silenciosa.

Desde su fundación en 1990, Compagnie Créature ha desarrollado más de 25 proyectos que combinan máscaras, artes plásticas, escultura, marionetas y dramaturgia gestual, abordando temas tan complejos como la soledad, la guerra, la pobreza o la resiliencia desde un lenguaje delicado y profundamente humanista.

Con este proyecto, el Área de Cultura reafirma su compromiso con traer al municipio artes escénicas contemporáneas de primer nivel, accesibles y pensadas para conectar generaciones. En este sentido, el espectáculo abrirá sus puertas del 26 al 30 de diciembre, en dicha Hacienda Santa Cruz, de 17 a 21 horas. Las invitaciones estarán disponibles a partir de este jueves, desde las 10.00 horas, en la web 'entradas.larinconada.es' o bien en el Centro Cultural de La Villa, de lunes a viernes de 10 a 13 horas.