La Rinconada (Sevilla) alcanza la excelencia en inversión social por décimo año consecutivo

El alcalde de La Rinconada, durante una sesión plenaria, en foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de La Rinconada valora de forma muy positiva el hecho de convertirse en la única localidad española "capaz de cumplir, año a año, los requisitos que marca la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales". "Esto no es casualidad, sino el resultado de muchos años de trabajo con el firme compromiso de conseguir que nadie se quede atrás".

Así lo ha destacado su alcalde, Javier Fernández, en una nota de prensa. "El compromiso social de La Rinconada es evidente. Basta con mirar sus presupuestos o analizar la amplia batería de ayudas e iniciativas de índole municipal que se ponen en marcha", ha añadido.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales creó en 2016 los premios a la excelencia en inversión social. El órgano, totalmente independiente, basaba la concesión de los reconocimientos en datos objetivos, "perfectamente constatables" a través de los datos del Ministerio de Economía.

Al respecto, en esa primera edición, que hacía referencia al año 2015, aparecía La Rinconada entre los municipios de más de 20.000 habitantes que cumplían los criterios establecidos, que eran la suficiencia económica, el incremento presupuestario, el esfuerzo inversor y la transparencia financiera.

Hace dos años, La Rinconada se quedó como único municipio reconocido en todas las ediciones, tras salir de la lista Miranda de Ebro, y ahora, una vez más, vuelve aparecer en la lista, refrendando el compromiso municipal con las políticas sociales, lo que se traduce, atendiendo a datos objetivos y constatables, en que en cada uno de sus presupuestos ha ido incrementando las partidas de inversión social.

"Alcanzamos una década con el reconocimiento de excelencia social, pero éste es un trabajo que se remonta mucho más atrás y que nace de un compromiso político que persigue que toda la sociedad pueda avanzar a un adecuada velocidad", ha afirmado el regidor, al tiempo que ha añadido que "hay personas que pueden progresar por sus propios medios y no nos necesitan, pero hay otras con mayores dificultades, que requieren el intervencionismo municipal".

En este sentido, en 2024, cuyos datos acaban de hacerse públicos, La Rinconada invertía 264,94 euros por habitante --25,39 euros más por habitante que hace un año--, destinando a estas partidas más de ocho millones de euros, de los 63,3 millones totales con los que contó el presupuesto en ese año; en 2025 se ha aprobado una cuantía de 72,3 millones de euros y para 2026 contará con 77,6 millones.

En total, 27 municipios de España --seis más que el año pasado-- onsiguen este reconocimiento: dos en Sevilla --a La Rinconada se suma Morón de la Frontera-- y 18 en Andalucía. Entre las capitales de provincia presentes, solo dos: Barcelona y Bilbao.

En esta edición, según los datos del Ministerio de Hacienda y, se desprende que en España alcanzan esa excelencia el 6,8% de los 404 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, seis más que el año pasado, mientras que 45 son catalogados como 'Pobres' en este tipo de inversiones (inversión menor a 63,89 euros por habitante), uno menos que en 2022.

La comunidad autónoma con mayor número de ayuntamientos con excelencia en su gasto en servicios sociales sigue siendo Andalucía con 18 ayuntamientos, seguida de la Comunidad Valenciana y el País Vasco, con tres, Cataluña, con dos, y Baleares, con uno. De los municipios pobres, el 40% se encuentra en la Comunidad de Madrid.

Fernández ha destacado que "la política es el acto que sirve para lograr la igualdad entre las personas, que es útil para la ciudadanía". Y esto, ha continuado, "no basta con decirlo, sino que hay que plasmarlo en los presupuestos, porque ahí es donde se demuestra el compromiso político".

El alcalde de La Rinconada se ha mostrado "muy orgulloso" de estar entre los dos municipios de Sevilla que han recibido esta catalogación en 2024 y de ser los décimos más inversores de España, "lo que nos anima a seguir trabajando en la misma línea".