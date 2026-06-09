La Rinconada (Sevilla) apela a la calma ante una presencia de mosquitos transmisores del Virus del Nilo "muy baja"

Archivo - Imagen de archivo de Mosquitos portadores del Virus del Nilo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LA RINCONADA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la Rinconada ha apelado a la calma en el municipio, especialmente en el barrio de El Santísimo, ante la alarma generada por el riesgo de mosquitos transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO), cuya presencia ha sido certificada como "muy baja" según la última inspección realizada por la Junta de Andalucía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, ha enviado una carta a los vecinos del Santísimo en la que explica las actuaciones que desde la Delegación de Servicios Generales se están llevando a cabo, en relación con la gestión de la población de mosquitos en la totalidad del municipio, medidas entre las que se incluyen fumigaciones periódicas en zonas húmedas, vigilancia entomológica intensificada, instalación de trampas de captura y aplicación de tratamientos conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, la barriada del Santísimo es objeto de atención prioritaria en las que se actúa "con especial intensidad" debido a sus características específicas, aunque según los indicadores de las empresas especializadas, no se ha detectado hasta la fecha una proliferación "anómala" de mosquitos, según la última inspección, que se llevan a cabo cada 15 días por parte de la Junta de Andalucía.

Según ha asegurado la administración local, en esta última inspección, se han revisado la colocación de trampas en las coordenadas indicadas y los imbornales, que, una vez retirados presentan un informe entomológico que indica una presencia de mosquitos de Grado 1, lo que se traduce en que "en ninguna zona hay una presencia anómala de mosquitos y en que la cantidad es muy baja".

Asimismo, el Ayuntamiento está llevando a cabo actuaciones adulticidas extras al Plan Municipal de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, en zonas periurbanas como tratamiento de barrera y en la próxima semana se llevará a cabo una reunión de distrito en El Santísimo para que los vecinos puedan "aclarar cualquier duda que tengan" respecto a éste o cualquier otro tema de interés.

En esta línea, el edil de Infraestructuras Públicas, Rafael Reyes ha destacado que trabajan en "medidas preventivas" y siguen "de manera estricta" los protocolos establecidos para evitar cualquier contratiempo, "sin que hasta el momento nos hayan comunicado ningún signo de alarma", por lo que ha afirmado que "pueden estar tranquilos en todas las zonas del municipio, también en El Santísimo".

Además el edil ha insistido en las recomendaciones ciudadanas para evitar picaduras mediante el uso de ropa protectora o de manga larga, aplicar repelentes; para eliminar criaderos de mosquitos mediante el vaciado y tratamiento de piscinas, albercas y similares; mantener en buen estado los desagües, canalones y otros sistemas de drenaje para evitar acumulaciones; un control en el hogar que incluya la instalar mosquiteras en ventanas y puertas, así como apagar las luces cuando no se necesiten y en explotaciones ganaderas se recomienda renovar con frecuencia los bebederos y reparar las fugas de aguas.

En contexto, este pasado lunes, 8 de junio, el Partido Popular (PP) de La Rinconada registró en el Ayuntamiento una moción para exigir que se intensifiquen "urgentemente" las labores de fumigación y control de mosquitos del género Culex, en todo el término municipal, poniendo el foco "de manera prioritaria" en la zona de El Santísimo.

En este sentido, el PP argumentó que la proximidad de este barrio a áreas agrícolas de regadío y el "estado de abandono" del cauce abierto del Arroyo Almonázar, con aguas estancadas y exceso de vegetación según ha expuesto la formación local, generan el "caldo de cultivo idóneo" para la cría masiva del vector que transmite el VNO, una alerta epidemiológica que ya afectó directamente a un vecino de la localidad el pasado año.