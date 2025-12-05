La Rinconada (Sevilla) aprueba un presupuesto 2026 de 77,6 millones, con foco en hogar asequible y transformación urbana

La Rinconada aprueba su presupuesto 2026 - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha aprobado sus presupuestos generales para 2026, que alcanzan los 77,6 millones de euros, la cifra más alta registrada en el municipio y un 7,25 % más que este año según el Consistorio, tras contar con el voto favorable del PSOE, la abstención del Grupo Mixto e IU-Podemos y el voto en contra del PP. Tal y como ha informado el Consistorio en una nota, las cuentas refuerzan servicios públicos y marcan el inicio del Plan de Vivienda Asequible 'La Rinconada 2030', que reserva 5 millones de euros para una primera promoción de 68 VPO en La Unión con un precio máximo de 115.000 euros, gracias a la cofinanciación con la Diputación de Sevilla.

La inversión municipal alcanza los 18,3 millones de euros dentro de la estrategia 'LR2030: Ciudad Conectada', que incorpora la compra de autobuses eléctricos, la finalización del anillo verde con carril bici y nuevos pasos sobre los arroyos Almonazar y Las Pavas, así como marquesinas inteligentes, aparcamientos de bicicletas, proyectos para el nuevo Centro de Alzheimer, la rehabilitación del Centro Cultural de La Villa y el espacio creativo 'La Fábrica'. El Ayuntamiento, además, accede a la Red Innpulso para impulsar proyectos de innovación como un museo de realidad virtual sobre el yacimiento Cerro Macareno (BIC).

Las cuentas mantienen deuda cero, tal y como ha incidido el Consistorio, y recogen una previsión de 12,57 millones por la PIE (+5,72 %) y 2,23 millones de la Patrica (+0,57 %), y destacan alianzas con UE y Gobierno de España (más del 40 % de la inversión captada), la Diputación (35 %) y la Junta (7 %). El Consistorio resalta una fiscalidad contenida con más de 30 tributos congelados y bonificaciones económicas, sociales y ambientales.

En materia social, se destinan 8,7 millones a Bienestar Social (+27 %), 8,2 millones a empleo y desarrollo económico (+2,46 %), 559.239 euros a Igualdad (+6,15 %), 161.439 euros a envejecimiento activo (+2,25 %) y 157.720 euros a salud (+6,77 %), incluyendo programas de cribado no cubiertos por la Junta. El PADEFI contará con 2,8 millones, su mayor dotación, para avanzar en el Centro de Rehabilitación de Torrepavas y el nuevo CAIT. Educación suma 1,98 millones para conservación de colegios y servicios auxiliares.

El presupuesto "consolida el empleo público con 22,37 millones, subidas retributivas pactadas, la estabilización de más de 100 plazas y la continuidad de los planes municipales 'Activa' e 'Impulso' con 1,7 millones". Deportes roza los 4 millones para modernizar instalaciones, y Cultura alcanza 1,8 millones (+31 %) con el Plan CREA, la reforma del Centro Cultural de La Villa y el impulso a la contratación andaluza.

El pleno incorporó enmiendas de IU-Podemos por 30.000 euros para Memoria Democrática y 200.000 euros para el programa 'Cuida Tu Barrio', destinado a seguridad vial, pasos de peatones inteligentes, refugios climáticos y caminos escolares.