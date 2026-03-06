La Rinconada (Sevilla) celebra la 24.ª edición de los Premios a la Igualdad en el marco del Día de la Mujer

La 24.ª edición de los Premios a la Igualdad de La Rinconada. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de La Rinconada ha celebrado la 24.ª edición de los Premios a la Igualdad, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Centro Cultural de La Villa ha sido el escenario elegido para la gala, conducida por el grupo Las Poderío, que tiene como objetivo visibilizar y reconocer el trabajo realizado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

La delegada de Igualdad y Diversidad, Noelia Ramírez, ha sido la encargada de inaugurar la ceremonia. En su intervención, ha dado la bienvenida a autoridades y asistentes, destacando que la igualdad "es una cuestión de calidad democrática que nos concierne a toda la sociedad, obligándonos a mirar hacia el futuro con determinación, sin perder de vista el presente". Ramírez ha subrayado que, en La Rinconada, "la igualdad no es una moda pasajera, sino parte de nuestra identidad, como lo demuestran más de 30 años de lucha constante, tejiendo una red que sigue creciendo".

Según la delegada, este modelo de compromiso se sostiene gracias al Centro Municipal de Información a la Mujer, cuyas profesionales "transforman vidas y devuelven la esperanza". Por ello, Ramírez ha asegurado que es prioritario para el Ayuntamiento garantizar que estas estructuras permanezcan "sólidas, humanas y con todos los recursos necesarios". Además, la delegada ha alertado sobre el "peligro de la extrema polaridad política y la pérdida de la identidad del feminismo", y ha lanzado un llamado a la sororidad, la unidad y la vigilancia constante para "no dar pasos atrás".

Tras su intervención, se ha entregado el primer premio a la Fundación Iniciativa Social (FIS), cuya labor se centra en fomentar una sociedad civil activa y cohesionada, impulsando modelos de gobernanza comunitaria que garantizan el ejercicio efectivo de los derechos y combaten cualquier forma de exclusión social. Su principal distintivo es el enfoque innovador en perspectiva de género aplicado a las masculinidades. El reconocimiento ha sido recibido por Juan Rodríguez Moreno y Jesús Moreno Pizarro en representación de la entidad.

El segundo premio ha sido otorgado por el delegado de Comercio, Rafael Reyes, a Conchi Maldonado Rubio, un referente de emprendimiento y resiliencia. Desde sus inicios con un pequeño puesto en el mercadillo, Maldonado fundó negocios locales como las tiendas de moda Glamours Style y Glamourosa. Su trayectoria empresarial se ha ampliado con proyectos diversos, entre ellos el parque infantil La Jungla Más Que Bolas, el establecimiento Sirocco junto a su pareja, y su más reciente clínica de ecografías emocionales, 5D Baby Reality, inaugurada en 2025.

El tercer reconocimiento ha recaído en la deportista Adriana Muñoz Gines. Comenzó su trayectoria a los ocho años en el rugby, logrando medallas nacionales con la Selección Andaluza. Su incursión en el boxeo en 2023 marcó un hito, ya que se convirtió en la primera mujer en la historia del boxeo español en proclamarse Campeona de Europa (2025) y fue reconocida como mejor boxeadora en el torneo de Boras, Suecia (2026). El premio le ha sido entregado por el delegado de Deportes, Francisco José Rodríguez.

Asimismo, ha sido galardonada la cooperante Beatriz Gil Baena, de la asociación Escucha a Tu Corazón, cuyo trabajo internacional defiende los derechos humanos, centrándose en la erradicación del matrimonio infantil y la lucha contra la mutilación genital femenina mediante la educación y el empoderamiento. La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de la delegada de Bienestar Social, Mercedes Bueno.

La Mención Especial de este año, otorgada por el alcalde Javier Fernández, ha sido para Sonia Vaccaro, reconocida por más de 40 años de trayectoria marcada por el rigor científico y el compromiso ético. Licenciada en Psicología y experta en Victimología, Vaccaro ha realizado contribuciones fundamentales en el estudio y abordaje de la violencia de género.

El hito más destacado de su carrera fue la conceptualización en 2012 del término 'Violencia Vicaria', que describe el uso de los hijos como instrumentos para dañar a las mujeres. Este aporte ha trascendido el ámbito académico, generando un cambio de paradigma a nivel estatal, incorporándose al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y culminando en su reciente tipificación como modalidad específica en la Ley Orgánica 1/2004 y en el anteproyecto de Ley Orgánica de 2025.

Por su parte, el alcalde ha cerrado la gala felicitando a todas las personas y entidades premiadas, a quienes ha definido como "ejemplos a seguir, que trabajan por una sociedad justa e igualitaria". Fernández ha subrayado que "hoy no solo celebramos los avances, sino que renovamos un pacto: el que este Ayuntamiento mantiene los 365 días del año, porque entendemos que la igualdad no es una meta lejana, sino el camino que debemos recorrer cada mañana. El feminismo debe vivirse en los barrios, en las plazas y en los hogares".

El primer edil ha destacado que las políticas municipales son "la primera línea de defensa de la igualdad, y por eso se impulsan servicios, se apoya al tejido asociativo y se blindan los presupuestos". En este contexto, Fernández ha enfatizado que "si una mujer en los municipio no se siente segura o no tiene las mismas oportunidades que un hombre para desarrollar su proyecto de vida, este Ayuntamiento tiene una tarea pendiente. Desde lo local debemos ser ejemplo, fomentando el liderazgo femenino y visibilizando a todas y cada una de las mujeres que conforman este gran pueblo".

El alcalde también ha hecho un llamado a combatir los discursos de odio, afirmando que "frente a quienes niegan la violencia machista o el feminismo, respondemos con recursos y protección. Porque un municipio que no pone al 50% de su población a pleno rendimiento es un municipio a medias. Y nosotros lo queremos completo, valiente y, sobre todo, igualitario".