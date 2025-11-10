La Rinconada (Sevilla) celebra los 40 años del Servicio de Protección Civil "en su mejor momento"

Acto de reconocimiento al Servicio de Protección Civil de La Riconada (Sevilla) por su 40 aniversario. - AYUNTAMIENTO LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha celebrado un acto de homenaje para conmemorar el 40 aniversario del Servicio de Protección Civil. Creado en 1985, la Agrupación de Voluntarios está "en su mejor momento", con 24 voluntarios y voluntarias.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el alcalde, Javier Fernández, ha subrayado que "quien ha sido voluntario, ya esté en activo o haya formado parte de esa labor de voluntariado, lo es para siempre".

En el acto se ha rendido homenaje a voluntarios antiguos y del presente. El delegado de Protección Civil, Rafael Fernández, ha destacado la evolución humana y en medios del servicio en las últimas cuatro décadas. "Siempre están intentando mejorar, innovando para conseguir desplegar nuevas posibilidades que les permitan mayor eficiencia y eficacia en su trabajo, algo de lo que nos beneficiamos todo el municipio", ha indicado.

En esta línea, el coordinador de la Agrupación, Sergio Doblas, ha indicado que "no es el número más alto de voluntarios con el que hemos contado, pero sí el de mayor implicación, formación y equipamiento, lo que nos hace ser muy solicitado para eventos en toda la provincia".