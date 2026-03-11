La Rinconada (Sevilla) celebra diez años consecutivos como 'municipio excelente en inversión social'

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, con la distinción otorgada al municipio de 'Excelencia en inversión social', en un acto público con vecinos y colectivos sociales. - AYTO.DE LA RINCONADA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de La Rinconada ha celebrado un acto institucional y ciudadano con motivo de su décimo año consecutivo obteniendo la distinción de 'Excelencia en Inversión Social', otorgada por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

"La Rinconada es, a día de hoy, el único municipio de toda España que ha figurado en todas y cada una de las ediciones de este reconocimiento desde su creación, un hito sin precedentes a nivel nacional", ha remarcado su alcalde, Javier Fernández. El acto, celebrado en la Hacienda Santa Cruz, donde se han dado cita más de 200 personas, ha contado con la participación de profesionales de los servicios sociales, asociaciones, colectivos, empresas colaboradoras y representantes de distintos departamentos municipales, invitados por el Consistorio para hacerles partícipes del galardón, tal como detalla en una nota de prensa.

"Este pueblo es grande porque nadie se queda atrás, aquí no se gasta dinero, aquí se invierte en la gente, que es, sin duda, lo más importante", como reflejaba el alcalde, Javier Fernández. La jornada, presentada por el periodista de COPE Sevilla y conductor del programa 'Tu Pueblo es Provincia', José Joaquín Trenado, contaba con las intervenciones del regidor y de la responsable municipal de Bienestar Social, Mercedes Bueno; con una ponencia del educador social y pedagogo Antonio Reina; y la proyección de un vídeo homenaje a los colectivos sociales del municipio.

Mercedes Bueno destacaba que este premio es "algo que nos llena de orgullo, no por el premio en sí, sino porque pone de manifiesto que avanzamos en la dirección correcta, que estamos comprometidos con las políticas sociales y que año tras año trabajamos para mejorar y que La Rinconada no se desarrolle a dos velocidades siendo un apoyo indispensable para los sectores más vulnerables de la sociedad".

Tras la delegada, Antonio Reina impartía una ponencia que "ponía a los asistentes en pie en varias ocasiones y que tocaba la fibra de los presentes". Después, se proyectaba un vídeo homenaje a personas y colectivos que "han hecho su bandera del cuidado y la atención a los demás, que han sabido abrir sus brazos para acoger en su seno a las personas más vulnerables de la sociedad y acompañarles en su camino".

Por último, tomaba la palabra el alcalde, quien expresaba estar "muy contentos" de recibir por décimo año consecutivo este premio a la excelencia social. "Es verdad que La Rinconada lleva muchos años trabajando en política social, porque uno de nuestros grandes objetivos ha sido modernizarnos, crecer, avanzar, ir con el futuro y con el desarrollo económico, pero sin perder de vista que lo más importante: las personas".

"Hemos trabajado durante muchos años para intentar que en La Rinconada todo el mundo pudiera caminar y todos pudiéramos ir a un ritmo razonable que nos permitiese esa calidad de vida", incidía al respecto. "Este premio no es un premio ni para mí ni para el Ayuntamiento, sino para todo el pueblo y todos esos colectivos sociales, para todos los empleados públicos, para toda la gente que hace de lo social su forma de vida, su forma de transmitirlo y la forma de conseguir que se pueda vivir más dignamente y un poquito mejor".

La distinción de 'Excelencia en Inversión Social', que concede la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se basa en datos objetivos del Ministerio de Hacienda y evalúa cuatro criterios fundamentales: un alto nivel de inversión en política social; el aumento progresivo y anual de dicha inversión; que lo social constituya una prioridad real en el presupuesto municipal; y la transparencia en la gestión.

La Rinconada ha cumplido estos requisitos de forma ininterrumpida durante la última década, siendo el único municipio de España de más de 20.000 habitantes presente en todas las ediciones desde la creación de este índice.