La Rinconada (Sevilla) entrega los Premios de Novela y Ensayo 'Almudena Grandes' a Daniel Ruiz y Rafael Jurado

LA RINCONADA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La Rinconada (Sevilla) ha entregado por segundo año los Premios Almudena Grandes de Novela y Ensayo tras recoger el testigo, el pasado año, para rescatar este certamen al que dotaba de singularidad propia. De modo que, junto al galardón a la mejor novela publicada el año anterior --donde se tienen en cuenta valores sociales, feministas y humanistas, tan presentes en la obra de la autora madrileña--, sumaba una nueva categoría con un premio al mejor ensayo, biografías o trabajos de no ficción sobre la memoria de nuestra historia contemporánea, fuente de tantos libros de Grandes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el jurado, presidido por el poeta y actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (en nombre propio y en el de la familia), elegía el pasado mes de enero a los ganadores de 2025. Junto a García Montero, han formado parte del jurado escritores y profesionales ligados tanto a la obra cultural del Ayuntamiento de La Rinconada como a la gestión y actividad cultural: Fernando Iwasaki, Eva Díaz Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Mercedes de Pablos y Fernando Repiso.

El Centro Cultural de La Villa ha acogido la gala de entrega de estos galardones literarios, que ha contado con la presencia de Luis García Montero, Javier Fernández, Raquel Vega, los autores galardonados y figuras vinculadas al mundo de las letras. La gala fue conducida por la periodista y escritora María Iglesias y contó con la actuación de la bailarina y coreógrafa Nieves Rosales.

Raquel Vega, primera en tomar la palabra, leyó el acta del jurado. Así en la modalidad de ficción se ha alzado con el galardón la novela 'Mosturito' (Tusquest) de Daniel Ruiz, mientras que en ensayo se ha premiado 'Raíles y maletas' (Fundación José Manuel Lara) de Rafael Jurado Arroyo.

La responsable municipal de Cultura ha señalado que se trata de un "día grande para la cultura en mayúsculas a nivel de país y, sobre todo, para La Rinconada, una ciudad creativa que apuesta por las letras y que vive esta edición de forma muy especial como Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2025, reconociendo a Luis García Montero su compromiso con nuestra ciudad y felicitando a Daniel Ruiz y Rafael Jurado por dos magníficas obras (0:26) que han tenido el respaldo del jurado del Premio Almudena Grandes por entender que son representativas de los valores, del compromiso humanista y de la talla intelectual que representa la figura de nuestra escritora, una de las más grandes en español de todos los tiempos".

Acto seguido, ha tomado la palabra García Montero, quien ha agradecido al Ayuntamiento el mantenimiento de los Premios Almudena Grandes y ha destacado la calidad del jurado que lo conforma. Con respecto a las obras ganadoras, ha resaltado que 'Raíles y maletas', que habla de la emigración andaluza hacia Europa en los años 50 y 60, es un debate actual porque "han cambiado las tornas, pero ahora en España se juzga y se carga a veces de política muy negativa la palabra inmigración, y conviene recordar cuál fue la experiencia española para comprender lo que hay en juego. Los derechos humanos deben respetarse y espero que llegue a la gente joven esta reflexión".

También ha tomado la palabra el alcalde, quien ha destacado "la calidad, la proyección y la innovación de los textos, pero también el atrevimiento para haber acometido proyectos que escapan de lo que conocemos como lo estándar y de lo que, como se suele decir, demanda el mercado". Sobre los Premios Almudena Grandes, ha referido que "trascienden lo literario. Son una catapulta social, un guiño a los valores y un abrazo a la creación que nos humaniza e interpela. Un premio importante para obras importantes, que honra a una de las narradoras más brillantes que forma parte de un ecosistema cultural que en La Rinconada estamos creando desde hace ya unos años".

'Mosturito' es la decimotercera novela del escritor sevillano Daniel Ruiz. Una obra que el jurado ha elegido por "considerarla un salto a la madurez de su protagonista, pero aún más la de su autor; un Daniel Ruiz que, tras unas magníficas novelas, ha tirado de esa notaría de la ficción que es la memoria y ha obviado muchas reglas formales del castellano con el fin de poder reflejar cómo hablaban los jóvenes de los años ochenta en los barrios de las periferias de cualquier ciudad andaluza".

Al recoger su galardón, el escritor ha explicado: "Este premio tiene una significación especial para mí. Porque, además de una escritora sideral, Almudena Grandes fue una escritora muy generosa. Y tuve la suerte de que ejerciera conmigo -como con tantos otros que en su día fuimos jóvenes escritores- de auténtica madrina. Ella, por ejemplo, formó parte del jurado que me concedió en el año 2016 el Premio Tusquets de Novela. Almudena no llegó a leer 'Mosturito', pero tengo la convicción de que le hubiera gustado. Porque es, como fueron las suyas, una novela que habla de la vida, de gente desfavorecida, de perdedores, de los derrotados de la historia oficial. Al mismo tiempo, recibir este galardón implica una gran responsabilidad: la que supone el compromiso con una literatura entendida desde el combate, desde las ganas de dar guerra y, muchas veces, desde la rabia, con una ventana abierta a las realidades menos apacibles".

En la modalidad de no ficción, el jurado ha distinguido 'Raíles y maletas', del historiador y gestor cultural Rafael Jurado Arroyo. "Un ensayo que pretende actualizar y cambiar el enfoque sobre un colectivo, los trabajadores españoles emigrados a Centroeuropa en las décadas de 1950, 60 y 70, fundamental en el desarrollo de la historia contemporánea de nuestro país", ha destacado el jurado.