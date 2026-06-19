La Rinconada (Sevilla) invierte más de un millón de euros en un plan en la remodelación de instalaciones deportivas

Obras de remodelación en centros deportivos en La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, acompañado el delegado de Deportes, Francisco José Rodríguez, el responsable municipal de Hábitat Urbano, José Manuel Romero Campos, así como el Gerente de Soderinsa, Francisco José González, han visitado este viernes las obras de ampliación que se han llevado a cabo en la piscina del polideportivo Francisco Sánchez 'Castañita'.

En una primera fase se actuó en el antiguo almacén municipal junto a la piscina, que se eliminó liberando espacio para la ampliación de las zonas de césped y para albergar las dependencias técnicas de la instalación.

A continuación, se llevó a cabo una nueva fase consistente en la edificación de las nuevas instalaciones que albergarán la depuradora y el almacén de la piscina. La última fase del proyecto implicaba el traslado de los equipos de depuración a las nuevas instalaciones, demolición de las actuales para recuperar espacio como pradera de césped.

También contempla un nuevo acceso con los vestuarios y aseos para separar la entrada a la piscina de las pistas deportivas, de cara a la carretera, obras que se retomarán una vez finalice la campaña de verano.

"Siempre ha sido para nosotros una cuestión innegociable la apuesta por el deporte en el municipio y la prueba es el nivel de infraestructuras que hoy tenemos. Pero todas estas infraestructuras tienen que tener, sin duda, un seguimiento y un mantenimiento y tenemos que estar abiertos a innovar, a seguir ampliando y a seguir mejorando", ha subrayado el alcalde.

"El Patronato Municipal de Deportes está llevando a cabo un ambicioso Plan de Modernización de Instalaciones Deportivas, porque tal y como ha referido el alcalde, las infraestructuras deben tener un mantenimiento y deben ser modernizadas para seguir ofreciendo a la ciudadanía unas instalaciones de calidad que permita la práctica deportiva", apuntaba, por su parte, el delegado de Deportes.

El Consitorio ha destacado, además, otras obras de mejora en instalaciones deportivas, con un valor de un millón de euros. Entre ellas, años, se han sumado a la red de espacios para la práctica deportiva un tercer pabellón cubierto en La Unión, que alberga, entre otras actuaciones, entrenos y competición oficial de clubes como el Baloncesto La Vega, el Club Voleibol La Unión, los clubes Oso Panda y Almar de Gimnasia Rítmica o los equipos de fútbol sala, y un cuarto pabellón, más reducido, en La Paz, que también se utiliza para diferentes modalidades deportivas y clubes como el Baloncesto La Vega o las modalidades de mantenimiento deportivo de adultos y mayores.

Por otro lado, en el municipio hay planificadas diferentes infraestructuras en diversos ámbitos, entre las que se encuentran también dotaciones vinculadas al deporte, como una segunda piscina cubierta, en este caso con un vaso más pequeño para cubrir necesidades de natación terapéutica, a mayores de la práctica deportiva, en el núcleo de La Rinconada, o lo que se ha bautizado ya como 'La Ciudad de la Raqueta', que reunirá distintas pistas de tenis, pádel y pickleball junto al pabellón cubierto de La Unión, creando un enorme complejo deportivo al servicio de la ciudadanía.