La Rinconada (Sevilla) muestra su modelo de desarrollo urbano en el Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas

1050846.1.260.149.20260211133520 La Rinconada (Sevilla) muestra su modelo de desarrollo urbano en el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas en Armilla, Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

ARMILLA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio de La Rinconada (Sevilla) está participando esta semana en el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas. Se trata de un foro nacional celebrado en Armilla (Granada), donde el Consistorio está mostrando su apuesta por un modelo de ciudad "sostenible, innovador y cohesionado, alineado con las políticas europeas de desarrollo urbano y con los objetivos estratégicos de los Planes Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL)".

El XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas reúne durante dos jornadas a responsables institucionales, técnicos municipales y representantes de entidades locales de toda España, con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano sostenible y el despliegue de los Planes EDIL en el territorio.

El stand de La Rinconada, dentro del espacio expositivo en el que se dan cita 22 municipios seleccionados de todo el país, permite dar a conocer las principales líneas de actuación del municipio en materia de transformación urbana, regeneración de espacios, cohesión social, digitalización y sostenibilidad, así como el trabajo desarrollado en el marco de los fondos europeos, consolidando al municipio como un referente en planificación y gestión urbana.

La directora general de Fondos Europeos, Cristina Peña, ha visitado el stand del municipio para conocer el proyecto EDIL del municipio y ha conversado con la primera teniente de alcalde, Raquel Vega. Peña ha destacado que con el Plan EDIL "se reafirma que Europa se construye desde lo local".

Por su parte, Vega, que se encuentra participando en estas jornadas ha señalado que "es una satisfacción estar aquí en la red de iniciativas urbanas, en la Liga de Campeones de las Ciudades, que como La Rinconada consigue en fondos europeos, en nuestro caso en torno a 10 millones de euros, para el lanzamiento de La Rinconada Ciudad Conectada. Una estrategia que viene de un gran proceso de participación ciudadana con centenares de personas entusiastas y decididos a escribir el futuro de una ciudad en constante cambio".

Asimismo, la responsable municipal de Agenda 2030 ha referido que Ciudad Conectada implicará "servicios públicos más modernos, innovación, una ciudad pensada para las personas, la acción contra el cambio climático y la respuesta a los nuevos retos, trabajar en materia de envejecimiento activo y poner en valor la cultura, el deporte y el patrimonio. Una estrategia que ha conseguido la mejor calificación en Sevilla dentro de ciudades medias".

En esta línea, Vega ha destacado que "entre los proyectos singulares, que supondrán un antes y un después en la vida de La Rinconada", se encuentran iniciativas como la Ciudad de la Raqueta; una nueva piscina terapéutica; La Fábrica, un complejo orientado a la música y la creación audiovisual; autobuses eléctricos; ampliación de la red de carriles bici, invirtiendo también en otras medidas que van a significar pasarelas verdes y una nueva estación intermodal en el núcleo de La Rinconada.

"La Rinconada tiene experiencia en la gestión de fondos europeos y, precisamente, en el marco anterior, conocido como Ciudad Única, ha logrado casi duplicar los fondos que escribimos en un papel, logrando, por esa sobre ejecución, un millón de euros adicional que traduce la responsabilidad, la solvencia y el ejercicio de planificación de La Rinconada en materia de fondos públicos", ha señalado Vega.