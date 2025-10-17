La Rinconada (Sevilla) pone en marcha por tercer año consecutivo el programa de mamografías gratuitas

LA RINCONADA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), a través de sus áreas de Salud e Igualdad, ha puesto en marcha por tercer año consecutivo el programa municipal de mamografías gratuitas dirigido a mujeres nacidas entre 1978 y 1988, rango de edad que no cubre el Servicio Andaluz de Salud. La iniciativa busca prevenir el cáncer de mama y concienciar a la población sobre la importancia de la detección temprana.

Según una nota emitida por el Consistorio, las pruebas se realizarán en una unidad móvil equipada con mamógrafo de adquisición digital directa, que recorrerá la localidad, donde se efectuarán los exámenes, la lectura y el diagnóstico. Para acceder al servicio, las interesadas deben estar empadronadas en La Rinconada y haber nacido dentro del rango de edad establecido.

Las mujeres que deseen participar podrán inscribirse a partir del 20 de octubre en el Centro Municipal de Información a la Mujer, en la calle Alberto Lista, o en el Centro Cívico 'Los Silos', en la calle Manuel de Rodas. Tras la inscripción, se les asignará una cita con hora y día concreto para realizar la mamografía, cuyos resultados se podrán recoger en el mismo centro. Las pruebas se desarrollarán durante la primera semana de noviembre.

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, acompañado por el delegado de Salud, Rafael Fernández, y la delegada de Igualdad, Noelia Ramírez, visitó el stand informativo que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) instaló en días previos al 19 de octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, en la puerta del centro de salud Los Carteros. Allí, la asociación ofreció información a la ciudadanía y vendió productos destinados a la investigación y apoyo al colectivo.

Durante la visita, Fernández ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con Amama, que "no sólo trabaja dando visibilidad a esta enfermedad, sino que acompaña a las mujeres con cáncer de mama en todos aquellos aspectos que afectan a sus vidas, asesora y colabora con el Consistorio en iniciativas como charlas o encuentros y recauda fondos para la investigación".

El alcalde ha subrayado de igual forma que, pese a que el municipio no tiene competencias sanitarias, "hemos querido anticiparnos, por tercer año, con un proyecto preventivo que, además de aportar un diagnóstico a las mujeres participantes, sirve también para concienciar a la población. La prevención es la mejor herramienta para un diagnóstico precoz y, por tanto, un tratamiento con mayores probabilidades de éxito".