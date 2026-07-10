La Rinconada (Sevilla) propone un ciclo de tributos a artistas "de relevancia nacional" como Extremoduro y Sabina

Archivo - El recinto del evento de tributos musicales 'El Abrazo Suena' de La Rinconada (Sevilla= - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA (SEVILLA) - Archivo

LA RINCONADA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El municipio de La Rinconada (Sevilla) acogerá durante el mes de agosto "los mejores temas" de Extremoduro, El Barrio, Manolo García y El Último de la Fila y Joaquín Sabina en los jueves de tributos 'El Abrazo Suena', una nueva propuesta del Ayuntamienta que plantea rendir homenaje a grupos y artistas de "relevancia nacional" durante las noches de verano.

Así lo ha anunciado el Gobierno municipal en un comunicado, en el que también ha detallado la programación del calendario de conciertos, que darán lugar a las 22,30 horas todos los jueves y cuyo acceso será libre. El calendario de conciertos dará comienzo el 6 de agosto, de la mano de Extremoduro, donde Jesús López, Jesús Navarro, Gabriel Tovar y Manu Molina recorrerán toda la discografía de Extremoduro durante casi dos horas de concierto.

El 13 de agosto será el turno de la banda Ángel Malherido, con su homenaje a El Barrio, donde su vocalista José Mari interpretará un repertorio de sus "temas míticos". Insurrectos llegará el 20 de agosto, con un tributo a Manolo García y El Último de la Fila que contará con Paco Luna al frente, David Márquez, Marcelo González, Rafael Carballar y Javier Padilla.

Para cerrar este ciclo, Pacto entre Caballeros rendirá homenaje a Joaquín Sabina el 27 de agosto. Con cinco músicos en escena, liderados por Julián de Eusebio, hará revivir en directo "la magia de Sabina".