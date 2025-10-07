La Rinconada (Sevilla) renueva su convenio con CCOO y UGT sobre seguridad laboral y el modelo productivo agroespacial

LA RINCONADA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha renovado el acuerdo de colaboración con las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT, para reforzar la seguridad en los puestos de trabajo, así como ahondar en nuevos nichos de empleo en el municipio, "aprovechando la gran experiencia de ambas organizaciones de trabajadores en el sector".

La firma del convenio ha contado con la presencia del alcalde, Javier Fernández; del secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu Ollero, y del secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés; también han estado presentes la primera teniente de alcalde, Raquel Vega, tal como señala el Consistorio en una nota de prensa.

Como ha señalado Vega, es un convenio "clave" en el marco del Pacto por el Empleo y la Empresa de La Rinconada "para seguir trabajando por la mejora de las condiciones laborales en nuestro término municipal" y, este año, "de manera muy especial, junto a la prevención de riesgos laborales y la formación, la estrategia y las alianzas para que Aerópolis II, conjuntamente con los agentes sociales y económicos, con las empresas, sea una realidad, reivindicando su desarrollo a la Junta".

En esa línea se ha manifestado el secretario general de CCOO de Sevilla que ha referido que "consolidamos un año más una cultura de diálogo social en la que el Ayuntamiento y las organizaciones sindicales compartimos parte de la planificación de lo que entendemos que es necesario para un municipio como este, que tiene sectores productivos muy diversos, desde el agrícola hasta el aeroespacial, y donde todos intentamos poner lo nuestro para que el municipio siga creciendo".

Aristu ha subrayado que "ponemos una atención especial en la salud laboral. La mayor parte de los accidentes son evitables y, en este sentido, nosotros creemos que es importante generar cultura preventiva para que la gente reciba formación e información para evitar los accidentes de trabajo, ser conocedores de las enfermedades de origen laboral y al final salvar vidas, que es un objetivo compartido".

De su lado, el secretario general de UGT Sevilla también ha resaltado la importancia de la seguridad laboral: "Hoy son 30 personas las que han muerto en Sevilla, estamos hablando de muertes que podrían haberse evitado formando adecuadamente, explicando a los trabajadores que no se puede uno permitir que un empresario lo meta en un trabajo donde él pueda perder su vida y, que también, a través de esa formación, el trabajo sea lo mejor posible y lo más llevadero".

"Hay muchas causas de siniestralidad y una de ellas es el estrés, donde vivimos, de dónde venimos, el transporte y también la forma de trabajo y la productividad", ha añadido el dirigente de UGT.

El último en tomar la palabra ha sido el alcalde, que ha señalado que "este acuerdo no sólo es económico, sino también una declaración de intenciones. Estamos juntos compartiendo objetivos, compartiendo las debilidades que hoy por hoy tiene el sistema, pero también compartiendo las fortalezas. Vamos a trabajar conjuntamente en conceptos como la siniestralidad laboral, estamos muy preocupados y muy ocupados con este asunto, y de la mano de los sindicatos tenemos que profundizar en intentar acabar con esta lacra laboral que azota a la provincia".

DESARROLLO DEL SECTOR AGROESPACIAL

El regidor rinconera ha afirmado vamos a trabajar en el desarrollo de La Rinconada desde el punto de vista de lo agroespacial. Esa bisagra perfecta que tenemos entre el agroalimentario y los sectores industriales que tanta riqueza están generando para el municipio y que trascienden a lo local". Fernández ha referido que "la labor sindical es fundamental y son más necesarios que nunca y ahí va a estar el Ayuntamiento".