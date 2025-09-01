El rock de Albertucho regresa a Sevilla para celebrar dos décadas de música en el Festival de Bellavista

El rock de Albertucho regresa a Sevilla para celebrar dos décadas de música en el barrio sevillano, que cumple un siglo. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado de la celebración, el sábado 13 de septiembre, del vigésimo aniversario del lanzamiento del primer álbum de Albertucho con un concierto conmemorativo "que lo reafirma como una de las figuras esenciales del rock nacional".

Las puertas del recinto se abrirán a las 19,00 horas para recibir a un público que volverá a encontrarse con un artista "en plena madurez creativa" y con un proyecto que apunta a ser "uno de los más relevantes del panorama estatal en 2025", con entrada libre hasta completar aforo, tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El espectáculo, organizado por el Ayuntamiento, a través del Área de Turismo y Cultura, y enmarcado dentro del Festival de Rock de Bellavista, que además este año se cumple un siglo de la constitución del barrio de Bellavista. El concierto, estará concebido como un "viaje musical" por dos décadas de trayectoria, alternando los temas que marcaron sus inicios con las composiciones de su más reciente trabajo, 'El regreso del perro andaluz' (El Dromedario Records), un álbum que ya supera los cinco millones de reproducciones y que ha confirmado su regreso a la primera línea del rock.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha señalado que "nos enorgullece formar parte de esta celebración tan especial en torno a Albertucho, un artista que lleva dos décadas dejando huella en la música y que representa una parte esencial de nuestro patrimonio cultural contemporáneo".

"El concierto del 13 de septiembre en Bellavista no solo será un homenaje a su trayectoria, sino también una oportunidad para que el público sevillano disfrute de una experiencia única, dentro del marco del Festival de Rock de Bellavista, que año tras año refuerza la posición de Sevilla como un referente cultural y musical", ha añadido la edil de Turismo y Cultura.

Por último, Moreno ha manifestado que "desde el gobierno de José Luis Sanz queremos invitar a todos los sevillanos a compartir esta cita con un artista que vuelve a demostrar que Sevilla es cuna de talento y creatividad, y que nuestra ciudad continúa apostando por propuestas que conectan tradición, innovación y una fuerte identidad cultural".

Tras agotar entradas en recintos emblemáticos como La Riviera de Madrid y el Cartuja Center CITE de Sevilla, Albertucho llega a Bellavista dispuesto a ofrecer un directo de gran formato, en el que la fuerza de su presente se une con el legado de veinte años de música. "Una celebración diseñada para consolidar su vínculo con el público y para reivindicar la vigencia de su propuesta dentro de la escena española".