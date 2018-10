Rojas (IU-CA) cree que hay que "mover ficha" en Tablada y propone otra expropiación o negociación

Publicado 26/02/2015 16:34:41 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Daniel González Rojas, ha señalado este jueves que el Ayuntamiento debe implicarse "decididamente" en la búsqueda de alternativas para desbloquear, de una vez, el futuro de los suelos de Tablada, al tiempo que ha lamentado "los cuatro años perdidos" al respecto por la negativa del Gobierno de Zoido a "mover ficha" en torno a la dehesa.

González Rojas ha reprochado al alcalde que Tablada no se encuentre ya "entre sus prioridades" y que haya pasado de prometer, tanto en la oposición como en campaña, una solución a este problema en menos de 15 días a "no querer saber nada del asunto". Para el alcaldable de IU, este es un ejemplo muy gráfico del "fraude electoral" que a estas alturas representa Zoido para las y los sevillanos.

Frente a la inacción del PP, "en Izquierda Unida seguimos apostando por una Tablada verde y pública y entendemos que el Ayuntamiento está obligado a impulsar esa tarea, ya sea negociando con los propietarios de los terrenos o iniciando otro proceso de "expropiación" exitosa, ha apuntado González Rojas.

Es más, desde lU consideran que las circunstancias actuales son "bastante propicias" para abordar esta cuestión por la vía de una "expropiación exitosa", ya que ahora el Ayuntamiento dispone a su favor de nuevos mecanismos jurídicos que antes no tenía (como el POTAUS, la Ley del Suelo), a lo que hay que añadir la aparición de varias sentencias, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que avalan el blindaje previsto en el PGOU de estos suelos como no urbanizables y de especial protección. Hasta el momento, los intentos del Ayuntamiento por hacerse con los terrenos vía expropiación o vía negociación no han dado frutos.

En opinión de González Rojas, "lo lógico es que sea el Ayuntamiento el que lleve la voz cantante en este tema". Sin embargo, Zoido no ha promovido en este mandato ninguna medida o actuación encaminada a cumplir el compromiso que adquirió con los ciudadanos en relación con este espacio verde. "Y ello a pesar de las diversas resoluciones judiciales que en estos años se han sucedido reconociendo la soberanía y competencia del Consistorio en materia de planeamiento urbano", ha apostillado.

El candidato de Izquierda Unida reconoce que "la situación legal de Tablada no se resuelve de la noche a la mañana". Pero eso no es óbice, a su juicio, para que desde el Ayuntamiento se inicie un proceso destinado a hacer de Tablada el parque público periurbano que todos los grupos políticos han venido defendiendo hasta la fecha. "Hace falta un gobierno municipal que se implique de lleno en la recuperación de este espacio natural, de enorme valor paisajístico, para que esté al servicio de los intereses generales de la ciudad, algo que para IU sí es una prioridad", ha concluido González Rojas.