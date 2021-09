Rojas plantea una batería de medidas para agilizar ayudas a ascensores al haber 1.900 edificios con necesidad en Sevilla

Avisa de que, al ritmo actual, "se tardarían 1.357 años en acabar con los pisos cárceles de la ciudad"

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Daniel González Rojas, ha informado de que su formación elevará al Pleno municipal este jueves una batería de propuestas para agilizar las ayudas a la instalación de ascensores, teniendo que cuenta que, según el diagnóstico del Plan Municipal de Vivienda, la capital andaluza cuenta con "1.900 edificios con necesidad de ascensores y sólo se han instalado en siete de ellos".

"Según los datos que hemos recabado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sólo se han instalado siete ascensores en toda la ciudad de Sevilla desde 2017, lo que demuestra la falta de compromiso del Ayuntamiento hispalense en relación a estas ayudas", tal como el también coordinador de IU, que apuesta por agilizar las ayudas a la instalación y evitar que "miles de familias acaben viviendo en pisos cárceles".

En un comunicado remitido por la federación de izquierdas, se detalla que en la moción que se debatirá este próximo jueves se solicita la elaboración de un "verdadero" inventario de viviendas que no cuentan con ascensor o presentan algún otro tipo de obstáculo para "el cumplimiento de la accesibilidad universal a la que obliga la ley". También, apuesta por que se mejore la difusión y publicidad de estas convocatorias de ayudas para la instalación de ascensores en edificios residenciales plurifamiliares y se reduzca al máximo el procedimiento burocrático con el objetivo de facilitar la tramitación a las personas afectadas.

Por último, plantea que la Oficina de Accesibilidad se dote de los medios y personal necesarios para gestionar la problemática de los "pisos cárceles" con el objetivo de asesorar técnica y jurídicamente a las comunidades de vecinos y personas que acudan con esa problemática o hayan sido identificadas a través del inventario antes mencionado y facilitarles la tramitación de las ayudas.

En palabras de Rojas, "si bien la iniciativa puesta en marcha en el mandato pasado fue novedosa y necesaria, la ejecución deja mucho que desear, ya que, a este paso, se tardarían 1.357 años en acabar con los pisos cárceles de la ciudad, teniendo en cuenta que el diagnóstico del Plan Municipal de Vivienda hablaba de 1900 edificios con necesidad de ascensores".

En la moción también se recogen los datos recabados que señalan que, correspondiente a la primera campaña, en 2017, se han instalado siete ascensores, siendo en tres casos la intervención del Ayuntamiento complementaria a la inversión de la Junta de Andalucía, cuatro ascensores siguen en ejecución y su instalación debería finalizar en el presente mes y hay un ascensor más cuyas obras están previstas que comiencen el próximo octubre.

De la segunda campaña, en 2018, indica que se estarían redactando 14 proyectos, pero "aún no ha comenzado a ejecutarse ninguno". "Ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021 se ha puesto en marcha la campaña de ayudas, a pesar de que sí se recogía en los presupuestos anuales", señala.

UN PRESUPUESTO DE 4,8 MILLONES Y "SÓLO 800.000 EUROS EJECUTADOS"

"En cantidades, eso se traduce en que en seis años se ha presupuestado un total de 4.800.000 euros para este fin, pero sólo se ha ejecutado poco más de 800.000 euros", ha señalado Rojas, quien destaca que "ya en 2017 una moción de Izquierda Unida y Participa Sevilla avisaba de que el gobierno municipal estaba generando unas falsas expectativas al vender a bombo y plantillo estas ayudas y que tampoco se estaba facilitando el acceso a las mismas, con un plazo para presentar las solicitudes muy limitado, siendo de un solo mes y en pleno verano en el caso de la primera campaña".

Por ello, el concejal recuerda que el artículo 49 de la Constitución Española establece como "uno de los principios que han de regir la política social y económica de los poderes públicos el de llevar a cabo una política de integración de las personas con discapacidad, amparándolas especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a toda la ciudadanía; y otras Leyes y Decretos de la Junta de Andalucía establecen las exigencias mínimas que deben cumplir las viviendas, estableciendo como un deber la accesibilidad universal".

"No sólo se trata de cumplir con la legislación", señala Rojas, "se trata de ser conscientes de que muchas familias necesitan, por la edad, por problemas de movilidad, y otras cuestiones, de la instalación de ascensores en sus edificios, pero carecen de medios económicos suficientes para hacer frente a este elevado gasto, por lo que acaban confinados en sus viviendas sin poder salir de ellas por no poder tener un ascensor, de ahí la importancia de que puedan acceder a estas ayudas, de forma que puedan llevar una vida normal y no acaben viviendo en los denominados pisos cárceles".

"Demandamos al gobierno municipal que tenga la consideración y la humanidad suficiente para entender y aprobar la moción que presentamos que tan sólo tiene la intención de mejorar la calidad de vida de muchos sevillanos", ha finalizado el concejal.