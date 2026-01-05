Romeo Santos y Prince Royce llevarán la bachata a la Plaza de España dentro del Icónica Sevilla Fest

Archivo - El cantante Romeo Santos durante una actuación en el Wizink Center de Madrid, en foto de archivo - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest suma a su cartel los nombres de Romeo Santos y Prince Royce, que actuarán juntos el 25 de junio en la Plaza de España de Sevilla, dentro de su primera gira conjunta por Europa, titulada 'Mejor Tarde Que Nunca'. "Se trata de un hito sin precedentes para la música latina y, en particular, para la bachata, al reunir en un mismo escenario a dos de los artistas más influyentes, exitosos y determinantes del género a nivel mundial", tal como señala la organización en un comunicado.

La gira recorrerá Europa entre junio y agosto de 2026, con paradas en algunas de las principales capitales del continente. En España, el tour visitará ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, con nuevas fechas europeas que se anunciarán próximamente.

Considerado el artista que transformó la bachata en un fenómeno mundial, Romeo Santos es una de las figuras "más influyentes" de la música latina contemporánea. Como líder y principal compositor de Aventura, "fue clave en la internacionalización del género a comienzos del siglo XXI".

Su carrera en solitario ha consolidado un legado histórico con múltiples álbumes número uno, récords de asistencia en giras internacionales, miles de millones de reproducciones digitales y conciertos emblemáticos en estadios y recintos icónicos.

Por su parte, Prince Royce representa "el puente" entre la bachata clásica y el sonido global contemporáneo. Desde su debut, ha sabido conectar el género con el pop y las tendencias actuales, logrando un enorme éxito tanto en el mercado latino como internacional.

Su carrera está avalada por múltiples premios Billboard, Latin American Music Awards y nominaciones a los Latin Grammy, además de giras internacionales con entradas agotadas y una sólida presencia en las listas de éxitos y plataformas digitales.

'Mejor Tarde Que Nunca' no es solo una gira, sino un encuentro histórico entre dos artistas que han definido el pasado, el presente y el futuro de la bachata. La propuesta ofrecerá una producción "de alto nivel", una puesta en escena diseñada específicamente para esta ocasión y "momentos exclusivos que solo podrán vivirse en este tour".

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio) y Sting (18 de julio), Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional.