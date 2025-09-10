Rosario 'La Tremendita' y Peña Dorantes, en el 52 festival flamenco de la Mistela de Los Palacios (Sevilla)

El alcalde de Los Palacios, en el centro, en la presentación del 52 festival flamenco de la Mistela, acompañado de los artistas que componen el cartel. - AYTO.DE LOS PALACIOS

El Instituto Andaluz del Flamenco ha acogido este miércoles la presentación oficial de la 52 edición del festival flamenco de la Mistela, que se celebrará en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) durante los fines de semana del 10, 11, 17 y 18 de octubre, en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández.

Organizado conjuntamente por el Ayuntamiento palaciego y la Tertulia Cultural Flamenca El Pozo de las Penas, el festival cuenta con el patrocinio del Área de Cultura del Consistorio, la Diputación, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y el Instituto Andaluz del Flamenco.

El acto de presentación ha estado presidido por el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, junto a Enrique Duque, presidente de la citada tertulia cultural y Cristóbal Ortega, director del IAF. También han asistido los artistas participantes, así como Jorge Manuel López Ruiz, autor del cartel oficial y el escultor Jesús Gavira autor de la estatuilla de la Venencia Flamenca.

El alcalde ha destacado que "la Mistela es uno de los grandes festivales flamencos de Andalucía y de España", al tiempo que ha subrayado "la excelente sintonía entre el Ayuntamiento y la peña flamenca, clave para el éxito sostenido del evento".

Por su parte, Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco, ha señalado que el cartel de este año es una muestra clara de la evolución del flamenco contemporáneo y del compromiso de este festival con la creación y la generación de nuevos públicos.

ELENCO ARTÍSTICO DE PRIMER NIVEL

La programación de este año reúne a "figuras destacadas del panorama flamenco actual", como Juan Tomás de la Molía, joven bailaor de Trebujena, que recibirá la Venencia Flamenca al Baile 2025 y presentará el espectáculo 'Vertebrados, 65 minutos por bulerías', dirigido por Manuel Liñan, el día 10 de octubre.

Un día más tarde, será el turno para Andrés Marín y Ana Morales, Premios Nacionales de Danza 2022, quienes presentarán 'Matarife/Paraíso', una propuesta escénica transgresora y muy personal.

El viernes 17 de octubre, Rosario 'La Tremendita, cantaora, compositora e instrumentista de Triana, ofrecerá su espectáculo 'Tránsito (Huyendo del ruido)', acompañada por la guitarra de Dani de Morón.

David Peña Dorantes cerrará el festival con un concierto conmemorativo de las bodas de plata de su aclamada obra 'Orobroy', acompañado por la bailaora Leonor Leal.