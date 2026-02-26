La ROSS celebra el 1 de marzo el Día de la Mujer con un concierto interpretado por siete profesoras de la orquesta

Profesoras de la ROSS que participan en el concierto 'Cámara 08: Día de la Mujer' - ROSS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) celebra el Día Internacional de la Mujer con el octavo concierto de su Ciclo de Cámara, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo de 2026, a las 12,00 horas, en el Espacio Turina.

Bajo el título 'Cámara 08: Día de la Mujer', el concierto estará protagonizado por una agrupación integrada por siete mujeres profesoras de la ROSS: las violinistas Alexa Farré Brandkamp y Uta Kerner, la violista Helena Torralba Porras, la violonchelista Luiza Nancu Chivulescu, la oboísta Sarah Roper, la trompetista Nuria Leyva Muñoz y la pianista Tatiana Postnikova.

Según ha destacado la orquesta en una nota, se trata de siete intérpretes que, "desde su excelencia artística y compromiso con la música de cámara, ponen de manifiesto el papel esencial de la mujer en la vida musical de la orquesta".

El programa reúne tres obras firmadas por compositoras de los siglos XX y XXI. El 'Quinteto para oboe y cuerda de Elizabeth Maconchy' despliega un lenguaje intenso y estructuralmente sólido, característico de una de las grandes figuras británicas del pasado siglo. A continuación se interpretará 'Carrot Revolution', para cuarteto de cuerda, de Gabriella Smith, una obra que aporta una mirada contemporánea vibrante y llena de energía rítmica, con una escritura imaginativa que dialoga con la naturaleza y la actualidad sonora.

Completa el programa el 'Sexteto para oboe, trompeta, violín, viola, violonchelo y piano de Grace Williams', una partitura de gran riqueza tímbrica y carácter expansivo que combina lirismo y brillantez en una formación poco habitual.

Con esta propuesta, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla "reafirma su compromiso con la igualdad y la visibilización del talento femenino, ofreciendo al público un programa que celebra la creación musical de mujeres compositoras y el liderazgo artístico de sus propias profesoras".