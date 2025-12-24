ROSS cierra en Sevilla un 2025 de crecimiento y apuesta por variedad en su programa para "hacer atractiva la orquesta"

Archivo - Concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. - REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), Jordi Tort, ha enmarcado que el conjunto ha vivido este 2025 un "año de crecimiento", dado que el análisis de la temporada refleja un incremento respecto a la anterior de unos 47.000 espectadores. Además, ha incidido en la apuesta por la "versatilidad" en la programación de este ejercicio, algo que, de igual forma, marcará la hoja de ruta para el próximo año, todo ello con el objetivo de "hacer atractiva para el público la Real Orquesta".

"Ha sido un año de crecimiento. Aunque aún no tenemos cerradas las cifras de 2025, el análisis de las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 refleja un salto muy significativo", ha explicado Tort en una entrevista a Europa Press. En concreto, la ROSS ha pasado de unos 60.000 espectadores en la temporada 2023-2024 a cerca de 107.000 en la 2024-2025.

Este incremento, ha detallado, ha estado acompañado por una ampliación de la oferta artística. "Hemos salido en parte de nuestro núcleo duro, que sigue siendo el ciclo sinfónico, al que continuamos dedicando toda nuestra energía, pero hemos incorporado nuevos formatos y propuestas", ha señalado.

"El PÚBLICO APRECIA LA VARIEDAD"

En este sentido, ha citado algunas de las novedades en la oferta de la Real Orquesta, como proyecciones cinematográficas con banda sonora interpretada en directo, conciertos participativos o espectáculos que parten de las bandas profesionales de música procesional pero con una propuesta escénica más amplia y envolvente.

"Creo que la gente lo está viendo --la variedad-- y lo está agradeciendo, no solo en estas actividades nuevas, sino también en el ciclo sinfónico", ha indicado, destacando asimismo el crecimiento del número de abonados, que ha pasado de casi 1.000 a 1.300 en dos temporadas, lo que supone un incremento cercano al 60 por ciento.

VARIEDAD Y EXCELENCIA

No obstante, Tort ha subrayado que el aumento de público no responde a un único factor. A su juicio, este incremento responde a un conjunto de variables que pretenden generar "la sensación de que la orquesta está muy activa, que tiene varios ámbitos de trabajo y que quiere ser excelente en todos ellos".

Asimismo, ha aludido a otras novedades llevadas a cabo por la ROSS este año, como la convocatoria de artistas y directores de gran prestigio o la promoción de las diversas actividades de la orquesta a través de medios online, como, por ejemplo, la promoción de los conciertos abonos a través de la publicación de los mismos en plataformas. "Es un conjunto de factores que hacen que, al final, crezcamos", ha afirmado.

UN IMPULSO A LOS ESPECTÁCULOS INFANTILES

No obstante, preguntado por aquellas iniciativas que, a su juicio, merecen algo más de reconocimiento o visibilidad por parte del público, el gerente de la ROSS ha recordado los conciertos escolares y las sesiones familiares, que, aunque cuentan con "buena acogida, a veces pasan más desapercibidos".

Según ha explicado, estos espectáculos se retomarán a finales de enero y se han reforzado en esta temporada con más actividades y una mayor programación que "ha obtenido buen reconocimiento, aunque a veces quedan un poco apagados". "Espero que tengan una buena repercusión tanto en la comunidad educativa como en el público general, porque son una parte muy importante de nuestra actividad", ha señalado.

EL MECENAZGO, UNA "TAREA PENDIENTE"

Entre aquellos retos que la ROSS plantea para las próximas temporadas se erige el impulso del patrocinio y el mecenazgo. A juicio de Tort, se trata de una "tarea pendiente" para la formación, a la par que ha reconocido su carácter "necesario" desde el punto de vista económico y simbólico.

"Es una actividad que realiza la sociedad hacia la propia orquesta. Es importante a nivel económico, porque la gestión requiere de mucho presupuesto debido al gran volumen de trabajadores, así como para el pago de artistas de primera línea a nivel internacional. Las ventas por taquillas por sí solas casi nunca pueden cubrir el gasto que esto supone", ha explicado, al tiempo que ha agradecido en este sentido las "generosas" aportaciones del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha incidido en el valor conceptual de este tipo de aportación. "De alguna manera, escenifica el soporte de una parte de la sociedad que es más allegada a este tipo de cultura. Que refuerza esta actividad no solo a través del consumo de entradas, también hay muchas personas en Sevilla que están interesadas en mantener un compromiso más allá de simplemente asistir a las sesiones porque entienden que la orquesta y sus actividades son un elemento fundamental en el panorama cultural sevillano", ha señalado en este sentido.

PROYECTOS PARA 2026

De cara a la primera mitad de 2026, Tort ha avanzado algunos de los principales proyectos de la ROSS, entre ellos la proyección de 'Jurassic Park' con la banda sonora interpretada en directo en Fibes, así como la reedición del espectáculo 'Fantástica Resurrección de Sevilla', con la participación de artistas como Argentina, Arcángel y varias bandas de cornetas y tambores.

Asimismo, ha anunciado una nueva edición del concierto con coros ciudadanos participativos, prevista para el mes de julio. "Son proyectos que están teniendo una recepción muy positiva y una buena respuesta en la venta de entradas", ha concluido.